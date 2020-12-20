Bir yıl öncesine kadar dünya ve biz...

melankolininen iyi ilacıdır. Ruhunüzerindeki ağırlık bir anda kalkar.Dünya ekmeğin orta yeri gibi ak pak vesıcacık bir yer olup çıkar.

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Genç kızın çay bardağını avuçlarının içinde sımsıkı tutuşuna bakıyorum. Hayatasanki...

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Çocuk anneyle,baba çocukla,anne baba, çocukla...Üçünün deyüzleri TV ekranınadönük. Ve kimsebunu garipsemiyor!

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Günümüzü hız ve sabırsızlık belirliyor... Baudrillard buna "" diyor.

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Bir arkadaşım laf arasında "Ben mutluluğumu tırnaklarımla kazıyarak elde ediyorum" dedi. Sordum: "O acıya nasıl katlanıyorsun, değer mi?"

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diye bir şey var... Çok yaygın. Bir tür moda... Hatta sosyal medya sonrasında artık bir bağımlılık türü... "Vicky, Cristina, Barcelona" filmini hatırlıyorum. Cristina'ya New York'lu nişanlısı evlilik teklif etmez. Barselona'da evlenmeyi teklif eder, sebebini de "İlerde bunu çocuklarımıza anlatırız" diye açıklar.

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Başını gökyüzüne kaldırıp uzunca baktı. Bir tanışına bakar gibi... Sonunda dudaklarından "" cümlesi döküldü. Torunu güldü. Günlük güneşlikti hava. "Nereden biliyorsun ya dede, sanki yukarıda yazıyormuş gibi?" "Yok" dedi. "Orada yazmaz." Elini kalbine götürdü. "Burada yazar! Benim yaşıma gelince anlarsın. Aslına bakarsan, her akşamüstü hava bozar.

***

Gece... Sokak aralarında yürüyorum. Bir ses işitiyorum sanki." diyor. Fısıldar gibi ama bal tadında bir ses. Dönüp bakıyorum. Bahçe duvarına sarılıp dışarıya, sokağa uzanmış bir hanımeliymiş...

***

Bunu işaret saydım. Demek ki günüm güzel geçecek.

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Birini sevmek, ona koşmak, koşup sığınmaktır. O yüzden çoğumuz "" severiz.Nasıl da belli oluyor, değil mi? Pandemi öncesi dünyaya ait notlarım... 2008-2010 arasında bu köşede çıkan "Pazar Notları" arasından küçük bir seçki.)