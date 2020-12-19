Söylenmesi hoşumuza gitmiyor ama gerçek şu:"kırk yıllık" davranışlarımızın niteliğini dönüştürüyor.kol geziyor oralarda... Mesela "" diye sorsam, haklı olarak çok saçma bulacaksınız. Okumayı heves ve hasretle beklediğiniz kitaplar gelmiş işte! Bunun niçini, nedeni olur mu? Fakat artık iş değişti. Kimin aklına gelirdi ki, gün gelecek yeni kitaplar sevinçle karıştırılacak, fotoğrafları çekilecek,bir Instagram postunun altına veya bir facebook mesajına kondurulacak... Ve sonra okunmadan rafa kaldırılacaklar. Niye? Çünkü asli işlevlerini yerine getirdiler. "" edildiler mi deseydim acaba? (Belirtmem gerekir mi? Elbette gerçek kitap okurlarını ve sosyal medyada kitap tanıtımı yapan hesapları kastetmiyorum.)

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Anladık,şehrin esas solunum yollarıymış...Onlar kapalıykenGeriye parklar kaldı. Bir deuzun ve çarşı özellikli caddeler. Bazenbu caddelerde nereye, niçin gittiğimibilmeden (bilmenin faydası yok çünkü!)yürüyüp duruyorum.

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Kanyon AVM'de gördüm... Yürüyen merdivenlerin başlangıcına tabelalar koymuşlar. Üzerlerinde "yazıyor. Önce içimden "" diye geçirdim; "" Sonra düşündüm... Mart ayından bu yana öyleyiz, öyle olduk. Yani bu "sosyal reklam dilini yadırgamamalı!.. Aşıyı olunca "" sayılacağımıza inanıyoruz bugünlerde de... Bakalım, DSÖ rüştümüzü ispatlamaya izin verecek mi? Sürekli "rahatlama yok, salgın bitmeyecek" uyarıları yapıyor. O da yetmezse, bir takım virologlar çıkıp "yeni pandemiler gelecek" diye uyarıyor. Fakat içlerinden biri bile bugüne kadar gelmeyen global salgınların niye şimdi sıraya geleceklerini doğru düzgün anlatmıyor/ anlatamıyor.Şaka şaka, bilim insanlarına karşı bu kadar "cahil" görünmek istemem!

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pek güzel olmuş. Çok iyi bir tasarımı var. Kullanışlı. Tavsiye ederim. Müzik seçmeleri çok iyi. Ama meraklısı için öyle bir şey var ki, onu özellikle vurgulamak istiyorum:Mesela açın Yüzyıllık Yalnızlığı veya Ateşten Gömleği dinleyin. Çok hoşnut kalacaksınız.