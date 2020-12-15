Ev var, ev var...kendini zorlukla sığdırdığın ama ruhuna asla yer kalmayan bir mekan...ise nükleer felaket sonrası için yapılmış sığınaklar gibi...Çoğu eve bir aile zor bela sığıyor, bazısına dünyayı sığdırabilirsiniz,, dış dünyayla oyalayıcı bağlantı sürsün...Peki şu yaşadığımız "" günlerinde ne oluyor?Mesela bu farklar yokmuş gibi davranıp kararlar alındığında bütün evler aynılaşıyor, farklar kalkıyor mu? Hayır!Tersine, farklar daha keskinleşiyor, hatta yeni sınırlar çiziliyor.Evlerin çoğunun "" olamadığı gerçeği daha çok kafalara dank ediyor.

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2018 yılında bu köşede çıkan "" başlıklı yazımda "" demiştim.Sonra da şunu eklemiştim: "çok kritik bir terim ve uygulama. Yeryüzündeyeni sınırlar çizmek,çok etkilidir."Şimdi olan bu işte!Hayat durduruldu diyoruz ama yakın geçmişte neo-liberal ekonomi uygulamalarının flulaştırdığışimdi yeniden ve durmaksızın derinleşiyor.Hatta psikolojik çatışmaların hızla birikmeye başladığını görmek zorundayız.Geçen gün psikoterapist arkadaşımla laflıyorduk."Danışanlarımın karakteristik özellikleri bir anda değişiverdi" dedi; "

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Bir de iş hayatında keskinleşen farklar var...Evden idare edebilenlerle evde oturanların hayatlarını "idare ve idame edebilmesi" için sabah akşam çalışmaya gitmek zorunda olanlar arasındaki fark derinleşiyor.Medyatik tartışmalarımızın çoğudışarıda bırakıyor.Bu yazıyı yazarken TV açık...Tam şimdi bir reklamda "diye bir laf edildi.Oysa asıl "" çalışanlar...Ama kim farkında?

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Niye yazıyorum bunları?Çünkü pandemi sonrasına umutla çıkmak istiyorsak, olayın ""ten ibaret olmadığını görmeye mecburuz.Ve en önemlisi...Siyasetin yeniden ""a odaklanması gerekiyor.