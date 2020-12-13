Yeni yılda... Sırf hayallerim kırılmasın diye başkalarını kırmaya kalkışmaktan kaçınacağım. Ama şu da var; bir süredir ihmal ettiğim ""na daha çok ağırlık vermeyi tasarlıyorum.

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da tıpkı gemiazıya almışgibi bir şey olupçıktı. "Onu al, bunada sahip ol, şu daolsun" çizgisininile "onu at,şundan vazgeç,bunu terk et" çizgisinin"yarışıyor.

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Çünkü çok konuştum, yazdım, çizdim., sözcüklerin iletişmek için çıktığımız yolda koltuk değneği olmaktan öteye gitmediğini uzun süre fark etmedim. Galiba Lacan haklı: Dil yalan için var.

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Çünkü bana ne zaman "" denilse, orada gerçekten birbulunduğunu sandım.

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Ne yani! Yoksa bütün çözümler, biraz uzaktan baktığımızda birer "" mu?

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diyoruz... Oysa biraz yakından bakınca, hepsi korkunç bir güç savaşında

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Durup kendi kendime sorduğum çok olmuştur: Sakın aşkın kendisini değil de, lafını etmeyi seviyor olmayalım?.. Yine de insan şaşırıyor: Çünkü bunca hırpalanmaya, bunca inkara rağmen hâlâ orada dimdik duruyor aşk...Galiba kadınlar açık açık, erkeklerse bir sır gibi biliyor bunu... Kim bilir, belki müziğin tamamı ve edebiyatın büyük bir parçası sözünü ettiğim "ruh çağırma seansı"dır. Ey aşk, geldinse üç kere vur!

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Kediler meraktan, sevenler sıkıntıdan ölürmüş...

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Biliyorum, yeni yılda da dört mevsimin dördünden de hoşnut olmanın açgözlülük olduğunu düşüneceğim.Mevsimlerin"sini...Bugün de çekmecelerimden çıkan dosyalardaki eski yazılarımdan alıntılara yer verdim. 1996-2004 arasında yayınlanmış ve bazıları benim kendi zihin serüvenim için de "geçmiş"te kalmış notlar... Peki neden iki haftadır böyle bir şey yapıyorum? Şundan... Bütün bunları zamanında bana yazdıran şeylerin pandemi sonrasında tamamen solup tükeneceğini düşünüyorum çünkü. Bir not olarak burada kalsınlar.)