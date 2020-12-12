Artık yaşamıyor, yapmıyor, olmuyor, tecrübe etmiyor, denemiyor ama sürekli ""uz. Bir kelime bu kadar mı tutar! Bakıyorum, çok farklı bir şey yapmış gibi söyleniyor. ..bir kavram olur mu? Oluyormuş. Geçenlerde bir ahbap "" gibi bir laf etti, orada bittim.

***

Sevgili dostumgeçen gün "" başlığı altında topladığı notlarını gönderdi. Hepsini yüzümde buruk bir tebessümle okudum, içime oturdu yazdıkları. Bir yerde şöyle diyordu Korman: "Meğer ne çok doğasever varmış, tek bir ağaç dahi dikmemiş; oraya buraya koşmaktan nefessiz kalacak kadar hızlı yaşarken birileri, aslında hep yavaşlamak, sade yaşamayı savunmak istermiş... Ne çok eli tencereye değmeyen varmış, bir salgın olsa da, "mutfaktan çıkmasak" diye bekleyen... Kimler, kimler varmış meğer, hem "" diye mutlu, hem de "" diye soran.."

***

dizisini hiç mi izlemedim? Çok sordunuz. Tamam, cevaplıyorum. Diziyi platforma çıkışının ilk günlerinde izledim. Çünkü on yıldır'nın her işine ilgi duyarım, dikkat ederim. Dizinin ilk üç bölümünden gerçekten etkilendim ama sonrası için söyleyeceğim net: Harcadığım vakte yazık oldu!Çünkü aklımın almadığı bir tartışma ve yorum fırtınası patlak verdi. Kendi zihnimden geçenlerin medyada konuşulanların çok dışında olduğunu hissettim ve sustum. Hele hem senaryoda hem de diziyi tartışanların kafasındaBelli ki, diziyi yapanların da, dizi üzerine yazanların da

***

Diğer kartını çıkarıpkasiyere uzattı. Ama hava değişmişti bir kere...Zavallı kadıncağız kendini küme düşmüş bir takımınoyuncusu gibi hissetmeye başladı. Kasiyer saniyelerboyu" diyen ifadesini korudu.Sıradakiler huzursuzlandı... Nasıl dönüşüyor günlükhayatımızın tercihleri, yeni teknoloji nasıl sınırları aşıyor,diyorsanız, işte böyle!