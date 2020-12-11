diyor.Aklıma "Buğday" geliyor o sırada, "Ahlat Ağacı" geliyor ve birkaç film daha...Cevap hiç beklemediğim biçimde geliyor; "Köyünde çobanlık yaparken bir yandan da açık öğretimde okuyan genç arkadaşım her mesajlaşmamızda şaşırtıyor beni...Geçenlerde de kız kardeşininöğrenmiştim.Kırık dökük cep telefonları ve laptop'lardan Orta Anadolu yaylalarına doğru esen K-pop'un "" şarkıcılar ve bitmez tükenmez danslar rüzgarının bu kadar etkili olacağı aklınıza gelir miydi?Gün gelip gençlerimize Asya filmlerinin "", bizim filmlerin" duygusu vereceğini düşünmüş müydünüz hiç?Hayır!

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Çok hata yaptık...İnterneti Whatsapp veya Google'da bir şey aramaktan ibaret gördük, ötesine bakmadık...Kafamız klişelerle dolu.Biz klişeler havuzunda yüzerken deryadaki dalgalanmalara dönüp bakmıyoruz.Hatırlıyor musunuz?Solcu (!) olduğunu iddia eden bir cumhurbaşkanı adayı çok modern bir şey söylüyormuş gibi seçim kampanyası boyunca robotları anlatmıştı.Gittiği kahvede işçilereyani bir bakımaelimden geleni yapacağım demişti.Ne o fark etti problemi, ne de dinleyenleri...Ama arkadaşımın lise çağındaki oğluna "" diye sorduğumda muzipçe gülerek "" diyor.

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Resmin yüzeyine bakıyoruz.Toprağın üzerine...Olayların sadece görünen yüzüne...Oysa zihnimizin yeraltı ırmakları kuruyor veya zehirleniyorsa, yanmışız.Güncel aktörlerin politikasıyla geleneksel medyanın uyumunun da bu ""te payı var.Amabu aymazlığımızı seviyor.Ve yeni kuşakların tasavvurlarını yeniden şekillendirmek konusunda dur durak bilmiyor...Pandemi zihnimizi de hapsetmemeli!Bilmem ucundan kıyısından derdimi anlatabildim mi?