Bir yabancı ülkedesiniz...Her şey yolundayken birdenbire başınız dönmeye başlıyor, kendinizi sersem gibi hissetmeye başlıyorsunuz...Ardından sebepsiz panik ataklar...İşitme kaybı...Ve "" denilen bir hal, yaniOysa ne yediğiniz içtiğinizde bir sorun var, ne de kalıtımsal hastalıklarınız...Ne bir travma geçirdiniz, ne de hormonal bir sorundan çekiyorsunuz...O halde ne?Uzman bile olsa, biri kalkıp "dese...Kızarsınız ve "diye çıkışırsınız, değil mi?Ama Küba'da görev yapan ABD'li ve Kanadalı diplomatların başına gelen bu işte!..

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Geçenlerde ne oldu, dersiniz...Diplomatları perişan eden ""yla ilgili ilk kez bir resmirapor yayınlandı.Böylece 2016'dan bu yana medyaya sızan bilgiler ve bazı çevrelerin iddialarının doğru olduğu da ortaya çıktı.Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin raporuna göre suçlu artık belli:(20Hz'den düşük) fakat beynimizin algıladığısesler kullanılıyor bu yöntemde...Balinaların, yunusların ve fillerin kendi aralarındaki haberleşmede kullandığı bu frekanslar ilk aşamada insanlarda geçici sağırlığa yol açıyor.

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İşin ilginci...Meğerse, öyle bilinmeyen bir" değilmiş.Şimdi herkes dökülüyor.50 yıldır bu silahı kullanırmış da,zaten ülkeye gelen şüpheli gördüğü her yabancıya bunu uygularmış da...Dahası,göstericilerekarşı kullanmış...Amabunlardan bahsedince ne oluyor, biliyorsunuz?Hemen "saçma komplo teorileri" denip dalga geçiliyor.tonla bilgi var.

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Peki bu türden bir gerçekle yüzleşmek, bilemiyorum.

Tabii ki gerçekten psikiyatrik anlamda berbat bir hastalık olan paranoyaklığı beslemenin alemi yok!

Fakat paranoyak olmanız bir gün gerçekten böyle görünmez "saldırı"lara uğramayacağınız anlamına gelmiyor.

Not düşeyim, dedim.

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NOT DEFTERİ

Pozitif düşünce Silikon Vadisi'nde asla ilgi çekmedi. Bunun sebebi her şeyi yapmaya (hack'lemeye ve altüst etmeye) muktedir olduklarına inanmalarıydı. (B. EHRENREICH / Sağlık Salgını)