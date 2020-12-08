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HAŞMET BABAOĞLU
Saldırı

Saldırı

08.12.2020, Salı
Bir yabancı ülkedesiniz...
Her şey yolundayken birdenbire başınız dönmeye başlıyor, kendinizi sersem gibi hissetmeye başlıyorsunuz...
Ardından sebepsiz panik ataklar...
İşitme kaybı...
Ve "sisli beyin" denilen bir hal, yani uyuklamalar, unutkanlıklar, bitkinlik, bulanık bilinç...
Oysa ne yediğiniz içtiğinizde bir sorun var, ne de kalıtımsal hastalıklarınız...
Ne bir travma geçirdiniz, ne de hormonal bir sorundan çekiyorsunuz...
O halde ne?
Uzman bile olsa, biri kalkıp "sana düşük frekanslı radyo dalgalarıyla saldırılmış" dese...
Kızarsınız ve "bırak, bu saçma komplo teorilerini" diye çıkışırsınız, değil mi?
Ama Küba'da görev yapan ABD'li ve Kanadalı diplomatların başına gelen bu işte!..

***

Geçenlerde ne oldu, dersiniz...
Diplomatları perişan eden "Havana Sendromu"yla ilgili ilk kez bir resmi rapor yayınlandı.
Böylece 2016'dan bu yana medyaya sızan bilgiler ve bazı çevrelerin iddialarının doğru olduğu da ortaya çıktı.
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin raporuna göre suçlu artık belli: Sonik saldırı...
İşitemeyeceğimiz kadar alçak (20Hz'den düşük) fakat beynimizin algıladığı sesler kullanılıyor bu yöntemde...
Balinaların, yunusların ve fillerin kendi aralarındaki haberleşmede kullandığı bu frekanslar ilk aşamada insanlarda geçici sağırlığa yol açıyor.

***

İşin ilginci...
Meğerse, öyle bilinmeyen bir "silah" değilmiş.
Şimdi herkes dökülüyor.
Rusya 50 yıldır bu silahı kullanırmış da, Çin zaten ülkeye gelen şüpheli gördüğü her yabancıya bunu uygularmış da...
Dahası, 2012 Londra Olimpiyatları'nda İngiliz polisi göstericilere karşı kullanmış...
Ama sıradan bir insan bunlardan bahsedince ne oluyor, biliyorsunuz?
Hemen "saçma komplo teorileri" denip dalga geçiliyor.
Oysa dünya saçından tırnağına komplo olmuş!
Devletlere açık, kitlelere gizli tonla bilgi var.

***

Peki bu türden bir gerçekle yüzleşmek, bilemiyorum.
Tabii ki gerçekten psikiyatrik anlamda berbat bir hastalık olan paranoyaklığı beslemenin alemi yok!
Fakat paranoyak olmanız bir gün gerçekten böyle görünmez "saldırı"lara uğramayacağınız anlamına gelmiyor.
Not düşeyim, dedim.

***


NOT DEFTERİ
Pozitif düşünce Silikon Vadisi'nde asla ilgi çekmedi. Bunun sebebi her şeyi yapmaya (hack'lemeye ve altüst etmeye) muktedir olduklarına inanmalarıydı. (B. EHRENREICH / Sağlık Salgını)

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