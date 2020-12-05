Şimdi dediye tartışmayabaşladık.Bakan Koca haklı:Aşının hangi yöntemle üretildiğini konuşmak gerek.Soru şu: Geleneksel inaktiv virüs aşısını mı, yoksa tıp tarihinde bir ilk olan mRNA aşısını mı tercih ederiz?..Lakin "eğitim"le gelen kalıpları kırmak zor. "" diye tutturan tanıdıklarım var. Bazılarımız hala "adamlar yaptıysa, tamamdır abi" çizgisindeler.Oysa Alman otomotiv devlerininsadece beş yıl geçti. Milyonlarca dolar tazminat ödediler.Hatırlayan var mı? Yok.

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Bolşevik devriminin lideri Lenin şu sıralardapek tutuluyor. Neden?Çünkü Lenin demiş ki, "İnsan ürküyor tabii,bizi daha nasıl haftalar bekliyor acaba?

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Yok! Bitti,Geçen mayısta artık iki saatlik bir film seyretmekte çok zorlandığımı fark ettiğimde kendime bozulmuştum. Bu yaşta odaklanma yetersizliği denen bela gelip yakama yapıştıysa, yanmışım demektir!Pandemi, kısıtlamalar, iç sıkıntısı vs. Bir yığın nedeni olabilir tabii... Şimdi bir dizinin tek bölümünü dikkatle izlemek bile zor gelmeye başladı. İlgim dağılıveriyor, kendimibuluyorum. Şükür ki,Ek olarak dijital ortamdan makale okumaya düşkünlüğüm arttı. Bakalım, nasip olur da gelecek bahara çıkarsam, halim nasıl olacak?

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Yeri geldi, o kadim sözü bir daha kayıt düşeyim: "

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"Etolog, sosyolog, kriminolog, biyolog, psikolog olan bu adam hep kayda değer özgeçmişi ile övünürdü.Köpeklerle sahipleri arasındaki benzerlikleri inceleyen bilimin temellerini atmış, Tanrı tanımazlığın genini bulmuş, tükürükle çalışan otomobil icat etmiş hırslı ve mutsuz bir adamdı.Yayınına katılmadığı televizyon kanalı yoktu. Ne yazık ki, bütün bunlar çok arzuladığı Nobel'i kazanmasına yetmemişti." İtalyanların dalgacı hikaye yazarıgünümüzün" tiplerinden birini böyle tasvir ediyor. (Tanrı'nın Grameri/ Yalnızlık ve Neşe Öyküleri)