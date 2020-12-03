Karar verdim; kerterizim Bill Gates olacak.Neden?Belli ki bu işin piri o... Adam 2008'den beri "milyonları öldürecek salgınlara hazırlıklı olun" deyip duruyordu. O kadarla da kalmadı. Binlerce insanı yıllardır kurduğu laboratuvarlarda virüsler, salgınlar ve aşılar üzerine çalıştırıyor.Parasını açlığa, yoksulluğa karşı sosyal projelere ayırmıyor, doğrudan mikrobiyoloji ve aşı üzerine odaklanmış durumda...Tam 45 milyar doları bu alana akıttığı iddia ediliyor.2015 yılında bir TED konferansına çıkıp "" demişti; "."Şimdi de diyor ki, "

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Hakkında dile getirilen komplo teorilerine hiç yüz vermeden baktığımızda bile tuhaf bir yanı var..."Yeryüzü nüfusunun çokluğunu" vurgulayıp acı reçeteler uygulamak mecburiyetinden bahsederken zevk alır gibi gülüyor falan...Ve hiç susmuyor.Sürekli konuşuyor.Mesela şu sıra merakımızın en hararet yaptığı konu malum:Biliyoruz, devletler salgını 2021 yazında bitirmek için yırtınıyorlar.Ama geçenlerde Gates kalktı, "" dedi, "Bütün dünyadaki ""nın halini görüyoruz.Stratejistler deseniz perişanlar, dillerini yuttular.Bu durumda gel de, Bill Gates'in söylediğine bakma!

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Durup bütün bunları da düşünmek gerekiyor.

Ama zihinlerimiz dağıldı.

Endişe elimizi kolumuzu bağladı.

Yazıyı kapatmadan Gates'in son açıklamasını not edeyim: "İş seyahatleri bitecek!"

Medya "kehanet" demiş buna...

Oysa bizimle kafa bulmuş Gates.

Yoksa o kadarını kestiremeyen mi var?

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Yılbaşında kutlanacak ne var?



Yılbaşında dört gün sokağa çıkma yasağı gelecekmiş, böylece sosyal hareketlilik azaltılacakmış...

Hâlâ yeni yılı sevinçle bekleyip kutlamayı düşünenler varsa...

Tatil hafta sonuna gelmişken bir yerlere kaçıp felekten gün çalalım hesabı yapanlar kaldıysa...

Eh, böyle bir yasağı hak ediyorlar diyeceğim demesine de...

Olan yine kendi halinde insanlara olacak!