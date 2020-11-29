Evlerimizle, evdeki hayatımızla bu kadarhangimizin aklına gelirdi? Şimdi her birimizin boğazında koca bir yumruk... Öyle bir hesaplaşma ki, bilançosunu çıkartmak kolay değil. Susuyoruz. İçimizden konuşmaya bile mecalimiz yok. Bilançoyu bir süre daha zihinlerimizin kuytusuna iteceğiz, başka çare yok! Ama şu sorular içimizde çınlayıp duruyor:

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."Böyle yazmıştıO zamanlar haklıydı."Büyükşeylerin hepevin dışarısında kalmasınaözen gösterilirdi. Büyükmeselelerin, büyük çatışmaların,büyük acıların, hattabüyük sevinçlerin yeri dışarısıydı!Sonra evler iyiden iyiyepatırtılı mekanlara dönüştü.Dışarısının huzursuzluklarıiçerilere taşındı ve bu olağansayıldı. Şimdi iş iyiden iyiyedeğişti.Ev bu kadar büyükderdi, bunca patırtıyı nasılbarındırsın?

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Tanımışsınızdır. Evlerini sıcak birkılmamak için neredeyse özel çaba gösterenler vardır. Ne dışarıya bağlıdırlar, ne içerisine. Yakından bakınca anlarsınız;. Kavgaları evle barkla değil, yaşamakladır!

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Bin defa yazdım, bir daha yazayım:, ev değildir."" denen şey aile değil, sadece çekirdektir.

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Ev neresi? Turgut Uyar'ın acayip ve güzel "" şiirinde anlatılan eve hâlâ gönül veren var mıdır? "

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Çok mutsuz. Yerinden kalkıyor. Cep telefonunun kamerasını açıp evini görüntülemeye başlıyor: Oturma odası pek zengin görünüyor. Yemek odasındaki mobilyalar soğuk fakat şık. Vazolardaki çiçekler aşırı düzgün durmasalar hakiki bir sevince işaret edecekler. Ama balkonun ferahlığı hiç şüphe götürmüyor. Kamera bütün bunları Instagram'a aktarıyor. Görev tamamlandı:Başkaları kandı belki ama kendisini de kandırabildi mi acaba?