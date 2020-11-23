Alışamadık gitti, değil mi!Alışamayacağız.Çünkü özünde siyasal bir mesele değil...Müthiş bir hevesle ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı Türkiye'ye müdahaleye çağırmak basitçe politik bir tutum sayılamaz.Biden'ın "bel bağlamış olmakdemektir...Yetmiyormuş gibi..."Bizi iktidara getirirseniz hava savunma sistemi S-400'leri hurda yaparız" işareti çakmak ne anlama geliyor, söylemeyeyim, anladınız siz onu...

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Mesele Biden'a gelince birden bire kanlarının kaynamaya başlamasından ibaret mi? Hayır!Aynı muhalefet sözcüleri...Aynı emekli monşerler...Aynıruhlar...Libya'da çizgiyi aştığımızı söylemediler mi?Hiç utanıp sıkılmadan "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye sormadılar mı?Ama böyle olmaz ki, diyorsunuz da...Olmaz elbette!Şimdi Avrupa'yla yeniden masaya oturacağımız yeni dönemde kim bilir ne tür münasebetsizlikler sergileyecekler..

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Peki insan neden "zaten hep böyleler, ne derlerse desinler!" deyip geçemiyor insan?Cevap için şuradan başlayabiliriz.Millet demek...Sadece şu partililer, bu sosyal kesim, o cemaat demek değildir.Millet bir bütündür.Bütün dünya biliyor...Ankara, 2016'dan bu yana Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşünü hızlandırdı.Ama muhalefetten ve bir takım sivil toplum kuruluşlarından destek yerine köstek geliyor.Önce bunu görmek, "gerçeğiyle iyice yüzleşmekzorundayız.Çeşit çeşitler...Eğitim zayiatı malum..., ortalık onlarla dolu...Küresel politika üretiminde her yana yayılmışlar...Oysa bağımsızlık yürüyüşü toplumun çok farklı kesimlerinin ortak bir zeminde anlaşmasını gerektiriyor.İnsan, işte bu zeminin kayganlığına...Bu konuda kafaların sistemli biçimde karıştırılmasına üzülüyor.