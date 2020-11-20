İlk önce zihnimizdeki ""ne bakalım istiyorum...Bilim insanı kimdir, neyin nesidir sorusu başka...Çünkü bu konuya dair...At gözlüğü de...da, bizim zihnimizde...Üstelik bu durum doğrudan bilime ve bilimsel gerçeklere haksızlık.

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Hadi bizi geçeyim...İtalyan radyo ve televizyonlarındaki bilim haberleri ve belgesellerden bir örnek vereyim...Radyodaki veya ekrandaki bilim insanı mutlaka İngilizce konuşuyor.Çünkü(Buraya bir göz kırpma emojisi koymalı!)İzleyici İtalyanca çeviriyi bir dakika kadar sonra işitir.Misyon böylece tamamlanır."Programlara neden İtalyan bilim insanlarının çıkarılmadığı sorulduğunda, yapımcılarsöylüyorlar." ( R. C. LEWONTIN, İdeoloji Olarak Biyoloji)

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Anlayacağınız...Sokaktaki insan, ekran başındaki izleyici, kafede laflayan arkadaşlar, gazete köşesinde okurlarını bilime uymaya çağıran yazar için...Bilim insanı denilen tipin zihnimizdeki karşılığının "meselesiyle doğrudan bir bağlantısı yok...Mesele kayıtsız, şartsız, tartışmasız ve kalbe değil, mutlaka akla hitap ettiğine "modern birBu da medyatik kültür ve ideolojik atmosferin süzgeçlerinden geçerek sağlanıyor.Durum doğrudan "bilim insanları" için bile geçerli...Öyle olmasaydı...Bu kadar çok sayıda karşıt kanıta ve epistemolojik problemlere rağmen bilim insanlarıvazgeçmezler miydi?Ama "" genlerin gücüne inanmayı gerektiriyor.

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Bu satırları yazdığım kafe boş...Kapanmaya hazırlanıyor.Sadece biraz ötemdeki masada iki hanım yüksek sesle laflıyorlar.Sık sık "demeyi ihmal etmedensüreklibahsediyorlar.Bir ara yanlış duymadımsa, konu "atalık tohumlarla tarım" konusuna bile geldi.Yok, yok yani!Sohbetlerinde bir tek salgın ve gerçek bilim yok!Salgından söz etmek "" bir şey sanırım.Neyse...Yazımı burada keseyim..Nasılsa "konusuna tekrar tekrar döneceğiz.