Kocaman puntolarla İlber Ortaylı'nın meşhur tavsiyesini paylaşmış...Altına üstünealkış, şahane, çokhaklı anlamına gelenişaretler yerleştirmeyiunutmamış tabii...Öylece bakakaldım.Çünkü...İlk önce böyleson zamanlarda Instagram'da ne çok gördüm diye düşündüm.Sonrası...Bunu yapan genç kadını tanıyorum...Dünyayı gezmesini bir yana bıraktım, kendi ""na kısa bir gezi yapmaktan bile sıkılır.O halde ne oluyor, neden bu ""ye ihtiyaç duymuş olabilir, söyler misiniz?

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diyoruz ya...Bir çukura düşmek üzereyiz.Kimliklerin pervasızca gerçek, fakat yaşantıların gayet pişkince yalanlarla sarmaş dolaş olabildiği platformlar bunlar.Artık bu işe hizmet ediyorlar.Uyduruk bir "" üretip piyasa yaptırılan yerler.Üstelik bütün yalanlar yeniliyor yutuluyor.birbirindenabuk ifadeler binlerce beğenialıyor.Geçen gün bir tanıdığıma "neden Instagram hikayelerinde olmadığın biri gibi görünmeye çalışıyorsun?" diye sordum." dedi."Orası" öyle olmaya doğru gidiyor gerçekten de...

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Sosyal medyanın ruhları eğip yeniden şekillendirme sürecine bakıyorum da...Aklıma eski bir terim geliyor:Yalancılık hastalığı için kullanılmıştı." demek gerek belki de...Hayat boyu süren dipsiz ve sebebi nerdeyse belirsiz bir yalan anlatısı...Kendisiyle bağını koparmış bir kimlik akışı...Artık kullanılmıyor.gibi terimlerle geçiştiriliyor ama olay tamamıyla gerçek.Anlayacağınız...Yarın öbür gün başımıza büyük işler açtığında, korkarım ki, çoğumuz fark etmekte bile geç kalmış olacağız.

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Adam Phillips yalancı nasıl yalancı olur sorusuna şöyle cevap verir: "Her şeye rağmen kişiyi yalancı kılan ancak ve ancak hakikatin bilgisidir. Yalancı, hakikati bilen kişidir."Doğru amabu kadar yalandan sonra kendi kuytusuna çekiliyor.Sonra, ne gören kalıyor onu, ne bilen!