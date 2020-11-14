Aşının başarılı olduğu kanıtlanınca gidip çay demleyerek keyfini çıkartmışlar... Pek güzel! Tamam! Ama bunu sosyal medyada alkışlamalara doyamayan beyefendi, size söylüyorum:Hani günlerdir aşıyı bulan Prof. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi bu yaşam biçimleriyle göklere çıkartıyorsunuz ya, onun için söylüyorum... Hele böyle tweet'ler atan ünlü işadamları falan var ki, gülsem mi ne yapsam bilemiyorum. Bu şapşal kalıpları tekrar edip durarak kendi ikiyüzlü ""ni ortaya koyduklarının farkında da değiller... Hadi, hadi gidin bir çay demleyin! Öyle Assam, Oolong çayları falan değil ama mesela Tirebolu çayı! Var mısınız?

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" dendiğinde kızdığım günleri geride bırakalı çok zaman oldu, biliyorsunuz. Çok şükür. Bu işe artık hizmet etmiyor olmaktan hoşnutum. Ama şu pandemi döneminde kimsenin bir şüphesi kalmamıştır ki, futbol spor mpor değildir.Bunun için tonla para yatırılıyor bu endüstriye... Baksanıza, bir yandan deniliyor ki, dünyanın her yerinde virüs futbolcuları kırıp geçiriyor. İyi de maçlar da devam ediyor! En son bizim özel milli maçta 45 dakika oynayan Vida'nın pozitif çıkması ayrı bir skandal...

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"Hastalık" deyince, aklıma'nin hastalıklar tasnifi geldi:Söz hastalıkları daneyin nesi mi? Mesela "durmadan sorgulayarakkarşısındakini yalana zorlamak"veya "doğruları nefret uyandıracakbiçimde dile getirmek." Off ki of!Tedavisi çok zor bu hastalıkların...

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Mızmızlığı hassasiyet, mum ışığını romantizm sanmak. Ne ısrarcı yanılgı! Meşaleyi yak, heyecanla çarpsın kalbin...

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şahane bir iş yaptı. Milli AğaçlandırmaGünü'nde İstanbul'un dört bir yanınadikti. Bu aradaBelediye Başkanlığı binasının önüne deHatay'dan gelen iki zeytin ağacı yerleştirildi.Ömürleri uzun olsun inşallah!