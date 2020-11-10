Eh, böyle olacağı belliydi...Yıllardır "Yeni Türkiye"nin değerlerini bile anne babalara "" deyip durdum.Ama anlatamadım.Başımıza geleceği biliyordum...Daha 2011'de yazmıştım.Gençler, sorun öğrenin demiştim.90'ları nasıl geçirmişiz konusu önemliydi.Çünkügerekiyordu.

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Ama ne oldu?İki yıl kadar önce garip bir medyatik algı rüzgarı başlatıldı.Hem de o mafya kurgulu rezil magazin.Sonra o günlerde Ecevit'i iktidardan düşürmek için manşetlerden bin türlü numara çeviren ""ler Ecevit övgülerine başladılar.(Medyaya ilişkin "duayen" lafını gördüğüm an midem bulanıyor artık!)Otoyol kenarlarına bırakılan cesetler, saçmasapan koalisyonlar, devalüasyonlar ve vesayet rejimi unutuluvermişti.Belliydi...de unutturmayakalkacakları belliydi.

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Sonunda bir İYİ Parti vekili TV ekranında hiç sıkılmadan "99 depreminde devlet daha başarılı bir yönetim sergiledi" diyebildi.Hadi o "politika" yapıyor!!!Peki gençlerin geçmişe dair her uydurmaya inanma isteğine ne demeli.İnsan sakin kalamıyor bu yalan anaforu karşısında...Kalınamaz da...Topladığı yardımı hemen karşıdaki Yalova'ya ancak üç hafta sonra götürebilen bir tanıdığımın artık koca adam olan oğlu 99 depremi konusunda hiçbir şey bilmiyor.Onu bilmiyor da, 2001 krizini, bankaların hortumlanışını falan biliyor mu?Ne gezer!

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Bu konularda hakikatin direksiyonunu sağlam tutmak önemlidir.

Fakat eğriye eğri, doğruya doğru.

Beceremiyoruz.

Yalan sürekli ellerini ovuşturuyor.

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NOT DEFTERİ



Malumat sahibi olmak erdem değildi. Tersine, amaçsız malumat insanların zihni ve ahlak masumiyetlerini kaybetmelerine neden olurdu.

( ALEV ALATLI / Viva La Muerte)