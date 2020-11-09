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HAŞMET BABAOĞLU
Yorum yok!

Yorum yok!

09.11.2020, Pazartesi
Pazar günü iki fotoğrafa uzun uzun baktım...
İlk fotoğraf Almanya'nın Leipzig şehrinde çekilmişti.
Artık ev içlerinde bile aile üyelerinin bir araya gelmemesini isteyen Alman hükümetinin yeni kısıtlama kararlarını binlerce insan protesto ediyordu.
Ana akım medya sadece polisin müdahale görüntülerini aktarmayı tercih etti ama sosyal medyadan anlaşıldığı kadarıyla yirmi binden fazla protestocunun çoğunluğunu yaşlılar ve işsiz gençler oluşturuyordu.
Maskeleri vardı ama çenelerindeydi.
Hemen hepsinin yüzünde kırgın ve endişeli bir ifade vardı..

***

Diğeri New York şehrindendi.
Daha doğrusu, diğer fotoğraflar demek gerek.
Çünkü ana akım medya kanalları Biden'ın zaferini kutlayanların görüntülerini dünyaya aktarmak için yarıştılar.
Binlerce insan...
Siyahlar, hispanikler ve lgbt kitlesi maskelerini hemen çenelerinin altına indirivermişlerdi.
Çığlık, kahkaha, dans, kıyamet...
Öpüşme, koklaşma, sarılışma...
Hepsi pek sevinçliydi.
Ta buralardan Murat Belge "insan nasıl bayram edeceğini şaşırıyor" diye yazdıysa, oralardakilerin halini siz düşünün artık.

***

Sonra biraz sosyal medyayı karıştırayım dedim.
Leipzig protestolarından düşen fotoğraflara gelen yorumları tahmin edebilirsiniz.
"Aptallar", "geri zekalılar", "cahiller" ve benzerleri...
Tabii şu not mutlaka düşülüyordu: "Bu salaklığın cezasını bir hafta sonra hastalığa yakalandığınızda göreceksiniz."
Dahası...
Cumartesi günü New York sokaklarında bayrak sallarken fotosunu koyan bir Amerikalı'nın pazar günü Leipzig'deki kalabalığa "Almanya kurtul artık bu atıklardan!" yorumunu yaptığını dahi gördüm.
Meydanları dolduran Biden taraftarlarının görüntüleri üzerine yapılan yorumlarda ise destek emojilerinden başka bir şey yoktu.
Kimse "niye önlem almıyorsunuz?" diye sormamıştı.

***

Hayır!
Yorum yok!
Herkes kendi yorumunu yapsın...
Yalnız şunu belirtmeme izin verin; hemen bir yargıya varmak doğru olmayabilir.
Düşünüp yorumlamak başka, yargılamak başka.
Fakat dünyanın nasıl şekilleneceği konusunda nihai tespit için gecikmenin de anlamı yok.
"Yeni seçkinler ve ötekiler" dışındaki bilinen politik pozisyonlar giderek taca çıkıyor.
Pandemi yeterince bölücü zaten.
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