Tek tek hayatlarımız dönüşüyor. Bir yıl önce aklımızdan zerresi geçmeyen şeyler gerçek oluyor.Dışarısı düşmanlaştırılıyor, içerilere itiliyoruz. İki soru canımızı yakacak şimdi: Birincisi, içerisiİkincisi, içeride uzun süre idare etmemizi sağlayacak bir ""mız var mı?

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Sınav korkularını her seferinde boş kağıt verip "" cesaretiyle yenebilenler bu kez ne yapacaklar?

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Bazılarımız durmadan yıldızlara bakıyor. Oysa gözlerimizi göklere dikip basmakalıp lafları tekrar etmek olup bitenleri anlamaya yeter mi hiç?... Antik Roma'nın hüzünlü şairi Ovidius'u hatırladım, hani diyordu ya: "."

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Modern hayat bir "" üzerine kuruldu: Dünyaya geldiğimizi ve gideceğimizi unutuş üzerine... Şimdi yeni bir evreye mi giriyoruz, bilemiyorum;da unutturacaklar sanki. Hayatta kalmak ya da kalamamak meselesi bambaşka bir şey.

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Yeniden evdeki çekmeceleri karıştırmaya döndüm. Bir defterin arasından epeyce eski şu notum çıktı: "." Sonra aklıma geldi, onu da buldum; bir hikayemi şöyle yazmışım: "Adamın sakalları can sıkıcı. Samimi olmayan bir saklanma arayışı buluyorum sakallarında." Gel de gülme şimdi! 1982'den beri sakallarım var.

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Eski fotoğraflara bakıyorum. İçinde yer aldığım bazı fotoğraflar cidden şaşırtıyor beni. Zaman durmamış sanki.

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Virüs bu platformları davurdu. Yeni fotoğraflar "yeni" değil;videolar birbirinin tekrarı duygusu veriyor,nostalji deseniz eski tadı yok.Yerini kelimeler aldı. "diyerek, upuzun metinlerkaleme alan ve bu yolla kendini sevdirmeyeçalışan influencer'lar çoğaldıkça,çoğalıyor. Hikayeler yavanlaştıkça, kelimelerinşiddeti artıyor. Garip bir anafor.Bir kez daha anlıyorum, insan herşeye katlansa, "özel" olmadığı düşüncesinekatlanamıyor.yeni "" biçimi...