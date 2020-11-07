Haberi ilk Instagram'da gördüm.Kitaplarını okumayanlarınbile artık adına aşina oldukları Brezilyalıyazar, İzmir depreminde zarargörenlere bağış yapacağınıaçıklarkenpaylaşmıştı:"Elbette, her zorluklabirlikte bir kolaylık vardır."Ne güzel!.. İlginç olan iseşuydu: Kuran'dan bir ayetpaylaşsak kulağını kapatıphemen oradan uzaklaşantipler Coelho'nun bu tavrınıalkışlarla karşılamıştı. Yok!Bir kez daha "" diye sormayacağım.Biliyoruz, ezberledikçünkü... Ama keşke bu kişilerhaberin etkisi gelip geçtikten sonra Kuran'ı açsalar;İnşirah suresini ve diğerlerini şöyle bir oturupokusalar. Keşke!

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Bildim bileli, iş ortamında "Neden ortaya çıkan sonuca değil de çalışanın haline tavrına bakılır?" konusu çok tartışılır. Pandemi geldi ve bu tartışma da yere serildi.İş yerlerini bir "" gibi gören yönetim anlayışı iflas etmek üzere... Adam evinde eşofmanı ve tişörtüyle çalışıyor; saatler kaymış, zaten ikide bir mutfağa gidip kendine kahve yaparak ve aralarda bilgisayar oyunu oynayarak en iyi işi çıkarıyor... Hadi bakalım, bunu her şey gelip geçtikten sonra değiştir, değiştirebilirsen! "İnsan kaynakları" departmanlarının zihinsel bakımdan hiç hazırlanmadıkları gelişmeler bunlar... Pardon!" mı dedim? Artık imkansız bu! Amakonuşmak zorundayız.

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Yağmurdan, soğuktan korunduğun bir yer, uğradığın sevimli bir mekan, çalıştığın iş yeri, yuvan, vd. Hepsi "iyi"ye işaret değil mi? Hayır! Devir değişti. Korkulacaklar listesi uzuyor.Eh, yaz biterkenne demişti, hatırlayanınız var mı? "Sonbaharın gelmesiyle birlikte birden fazla kişinin kapalı ortamlarda bulunması hastalığın büyük kayıplara sebep olmasıyla sonuçlanacak."

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zor durumda. Eski fotoğraflarve hatıralar yetmiyor. Sıcağı sıcağına tavsiyelerolmayınca ilgi soğumaya başlıyor. Sıra kılık kıyafetkonusunda ilham veren hesaplara gelmeyebaşlarsa, şaşırmayalım.