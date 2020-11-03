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HAŞMET BABAOĞLU
Dünya için deprem vakti!

Dünya için deprem vakti!

03.11.2020, Salı
Virüs nasıl altüst ettiyse dünya düzenini...
ABD seçimi de öyle sarsacak.
Durumu yumuşatmaya, tahminleri muğlaklaştırmaya gerek yok.
Gerçek bu...
3 Kasım'ı bir sonuç gibi düşünmek saflık olur.
Tersine, hem dünya hem de ABD için bir başlangıç olacak?
Ama neyin başlangıcı?
Yalan yok! Şimdiden görünen tablo çok düşündürücü.
Havada tahminler, yorumlar ve ürküten iddialar uçuşuyor.
Ne olacağını ise ancak gün gün yaşayarak görüp öğreneceğiz.

***

Amerika'da görev yapan bazı Avrupalı gazetecileri takip ediyorum.
Hafif dışarıdan bir Batılı göz bu tip durumlar için çok daha anlamlı işaretler taşıyor.
Aralarında üç dört ay öncesine kadar seçim sonrası kaos ihtimalinin dillendirilmesine gülüp geçenler vardı...
Şimdi endişeden kıvranıyorlar.
İçlerinden tanıdığım bir İtalyan dün sorduğum soruya karşılık şöyle yazdı mesaj kutuma: "End of the old times..."
Yani eski dönem kapanıyor, diyor; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
"Sence Avrupa nasıl karşılayacak seçim sonuçlarını?" diye sordum...
"Biden veya Trump fark etmez, hangisi kazanırsa kazansın bildiğin AB'yi unut!" cevabını verdi.
New York şehrindeki bir tanıdığıma sordum, durum nedir diye...
"Sokaklar şimdiden hareketli. Bir kıvılcım ortalığı mahveder" dedi.
Bir bakıma, Obama haklı.
Hani dedi ya; "Böyle bir seçim ömrü hayatınızda hiç olmadı!"

***

Bir seçim düşünün ki...
Biden iki hafta evinden çıkmadı, hatta ortada görünmediği günler oldu.
Yine "neye aday olduğunu" unuttuğu veya konuşma sorunları yaşadığı için mi?
Bilemiyoruz.
Bildiğimiz, sahnenin Obama'ya verildiği...
Çünkü iyi hatip, ne dediğini biliyor ve çok dinç görünüyor.
Ama otomobillerinin içindeki izleyicilere seslenilen mitingleri sadece salgın korkusuyla açıklayabilir miyiz?
Bir kere, şu soru çok net...
Eğer küreselci odak Trump'ın karşısına Biden'ı koyduysa, istediği "kanun ve nizam" olabilir mi?
Belli ki, esas yatırım siyasal/ sosyal kaos üzerine...

***

Bir seçim değil, basbayağı deprem bu...
Büyük ihtimalle depremin artçıları bugünü bile aratacak nitelikte yıkıcı etkiler üretecek...
İzleyelim...
Ve dünyanın selameti için dua edelim.

*

AYNA

Karşısındakini bilmeyen, sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder; karşısındakini de kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer.
SUN Zİ (Savaş Sanatı)

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