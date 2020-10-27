Şimdi kalkıp...Az buçuk günümüz eğitimiyle yoğrulmuş birini yakalayıp tek tek insanlardaki "diye sorsanız...Hiç duraksamadan cevaplar: "Eğitim yoluyla."Sonra belki düşüncesini şöyle açar: "Yaygın kanaatbudur...Ve kendisini tartışılmaz kılmıştır.

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Oysa hem toplumsal düzeyde, hem de tek tek fertler düzeyinde gerçeği görüp anlamak için cesaretimizi toplasak iş değişir.Cesaret dedim...ÇünküÇünkü ""ün bazen ayrımcılığı, ırkçılığı, insanları gaddarca sınıflandıran kabalığı artırdığı bile söylenebilir.Eğitim mi?İyi okullarda ""lara dikkatle yaklaşırsanız, çoğundakarşılaşırsınız.Lakin Batı kültürü bu kanaati yaygınlaştırarak bütün dünyada kendini temize çekmeyi başarmıştır.Bu yüzden kimse ""lerin tertemiz kucaklayacılığını göremez olmuştur.

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Nazi Almanyası'nın "" SS Yarbayıİsrail'de 1962'de yapılan duruşmasındabirden ayağa kalkıp toplama kamplarınagönderdiği insanlara gerçekte acıdığını"fakatsöylemişti.Şoktu...Hayran oldukları Batı ""nın kurucusu Kant'tan hiç böyle dehşet verici bir Nazi çıkabilir mi diye sarsıldılar.Fakat ne oldu?Vasat "şoku çarçabuk atlatıverdi.Nasıl olsa Kant'ın Batılı ve beyaz olmayanların varlıklarını "anlamsız" bulan fikirlerini akademisyenler dışında kimse merak etmeyecekti...

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Batı'nınkaranlık yönlerini okumuşkitlelerden saklayabilmesidir.Üstüne üstlük adamlar iki büyük savaş çıkartmalarına rağmen kendilerini ""ın temsilcileri haline getirebildiler.Öyle bir perdeleme...Öyle bir kibir...Öyle bir "" havası ki...İnsan konuyu ele almaya kalkıştığı anda asabı bozuluyor.Oysa "Akıl Çağı" dedikleri çağlarının filozofu'dan hâlâ çok öteye gitmiş değiller.Ne diyordu Locke?"İnsan beyazdır. İnsanın özünü içeren şey beyazı da içerir."