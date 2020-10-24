İş elinde bir bezle her tozun peşinden koşturmayı, pazardan alınan meyveleri beş kez yıkamayı falan geçti. Öyle TV ekranındaki temizlik hastalarına izleyici olmak kadar basit değil mesele. Yeni endişe şu: "Biz evde yokken ev kirlenmeye, etraf tozlanmaya devam ediyor. Buna bir çare bulmak gerek ama nasıl?" Bazılarınız içinizden "o kadar da değil" diyordur ama o kadar, hatta daha fazlası.Yeni teknolojiye düşkün olanlar ile kafayı temizliğe takanları birleştirip karşımıza "çıkardılar. Siz evde yokken birden endişeye kapılıyorsunuz, belki koltukların altı, kapının arkası tozlanmıştır. Ya da "Amaan, ben uğraşamam, dışarı çıkayım da evi o temizlesin" diyorsunuz. Ve robot çalışıyor... YouTube robot süpürgesi tecrübelerini anlatan ev kadınlarının videolarıyla dolu. Ortalık yıkılıyor, taksitle almaya kalkışanlar o kadar çok ki!Korkarım bir gün insana dönüp "Asıl kirli olan, pis olan, toz olan, atık olan sensin, seni temizlemek gerek" diyecekler, nutkumuz tutulacak...

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Nereye doğru gidiyoruz? Bunu pandeminin plandemiyle birleşme noktaları gösterecek... Fakat şu net:arayışı ile bir tür" inancı el ele yürüyor.On yıl sonra uzmanlar çıkıp "yanlış yaptık" diyecekler mi yine? Tıpkı Time dergisine yumurta ve tereyağını "" diye kapak yaptırıp yıllar sonra "yok canım, aksine çok yararlılar" noktasına gelmemiz gibi mi olacak? Neyse konuyu kapatayım.huzuru kaçmasın...

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Geçen gün sosyal medyada rastladığım bir soruyu buraya aktarayım: Bir süpermarkette "bölümünün olması marketin geri kalanındaki beslenme ürünleri için ne anlama geliyor?

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insanı gerçekten tedavi ediyor. Hemen lafı "arınma", "dinginlik" gibi yerlere taşımayacağım, merak etmeyin. "" kavramı fena halde naylonlaştı zaten. Ama su sesinde hepsinden önce neşeyle iç içe geçmiş bir dinlenme hissi var. Hele dere ve şelaleler... Sanki "" diyorlar insana... Bunları niye söylüyorum, derseniz; yine'ye gittim, suyu dinledim, çok iyi geldi.