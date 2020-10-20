Bir daha yazayım...Pandemiden bahsederken, bir tür "" ortamından konuştuğumuzu bilmemiz gerek.Olayı sadece sağlık sorunuymuş gibi gösterenlere kanmayın!Öyle bir savaşta "" nasıl durup ne kadar kıpırdarsa, şimdi de öyle...İnsanlar nasıl yalandan iyiymiş gibi yaşamaya çalışıyorlarsa, şimdi de öyle...büyüksavaşlarda nasıl milletlereve adalete boşverip kendi paçasınıkurtarmaya çalışıyorsa,şimdi de aynışeyi yapıyor...bugün birçok devlet aynıdurumda...

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Lakin vurgulamanın tam zamanıdır...Türkiye devleti bu şerden büyük bir hayır çıkartmayı;ilerlemeyi beceriyor.Minsk Grubu (Rusya, Fransa, ABD) durmadan bizden ayar yemesine rağmen Kafkas sahnesine açıkça çıkmaktan sakınıyorsa...Ermenistan onu destekleyen dünyanın gözü önünde perişan oluyorsa...Bunda pandemi ortamının ve bunu iyi değerlendiren ""nın büyük payı var.Bazı AB ülkeleri Türkiye'ye ambargo koymak için toplandığında Almanya, İtalya, İspanya, Macaristan "hoop, ne halt ediyorsunuz?" deyip veto ediyorsa, neden?Türkiye'ye karşı cephe almak artık kolay değil!Bu söylediklerim, elbette Türkiye'yi kuşatmak isteyen güçlerin bundan vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama bu projeye sırtını yaslayanlar çok zorlanacaklar.

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Ancak pandeminin arkasına saklanan "" ve "hesaplarını görmezden gelirsek büyük hata yaparız.O yüzden vasata saplanıp kalmadan...Kalıpları tekrar etmeden Kovid-19 salgınının getirip önümüze koyduğu meseleleri sorgulamayı sürdürmek zorundayız." sorusu önemli...Fakat sorunun cevabı tıpkı virüsün niteliği gibi henüz çok muğlak. (Hiç utanmadan, sırf korkuyu sıcak tutacağım diye, virüs tanımını yerle bir edip 9 saat "yaşayan" bir varlık haline getiren DSÖ virologları falan var, malum!)Yine de sormak gerek...Sanmam!Belki şimdilik fark etmek istemiyoruz, korkuyor, zihnimizden uzaklaştırıyoruz ama nereye kadar?Bu noktaya ilerdeki yazılarımda detaylı olarak değineceğim.