Örnek olarak, bizim Batı Anadolu'yu anlatacağım.Adları lazım değil...Şu şehirmiş, bu kasabaymış fark etmiyor.Hemen hepsinde aynı şey oldu çünkü...Evet! Doğru okudunuz...Ancak bilinçli, planlı fakat saman altından su yürüten bir"nın yol açabileceği bir zihinsel dönüşüm bölgenin yükselen ekonomik hayat tarzına entegre biçimde yükseldi.Sonuç?İşte kısaca anlatmak istediğim bu...

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Malum, geleneklerindeki DP'nin devamı partilerden sımsıkı CHP destekçiliğine geçmişlerdi.Sonra yavaş yavaşCHP fanatizminden HDPlileşen sokak kültürüne..." olmaktan "" söylemlerine..." hesapları yapan sivil toplum çalışmalarını alkışlayan bir kafaya doğru ilerliyorlar.Peki bu gelişmeler karşısında ne yaptık?Olup biteni doğru "" konusunda çuvallayıpişin çözüleceğini sandık.

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Daha somut anlatayım mı?Gençliğimde kasaba hoparlörlerindenmeşhur tatlıcının şimdi işleri devralan torununu 1 Mayıs'ta meydandagördüm.Eğriye eğri, doğruya doğru...Yirmi beş yıl önce, "Yahu şu Yunan adası burnunuzun dibinde, bir gidip bakın, ticaret faydalıdır" dediğimde "keferelerle iş yapılmaz" diyen çarşı esnafına şimdi Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki mutlak hakimiyet arayışını anlatmakta zorlanıyorum.Ama ne oluyor?Birileri ara ara "" marşıyla onlara coşkuyuveriyor ve her şey yerli yerindesanılıyor.

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Niye anlatıyorum bunları?Bölgeden bir arkadaşım aradı; "" dedi; "Öyle gerçekten de...Bu durum sadece o bölgeye has değil üstelik.Çok zorlanırsa, ezberlerini konuştururlar; "."O da olmadı, "" derler.On yıl önce PKK'nın lafı geçtiğinde yüzüne öfke ateşi basan insanlar şimdi nasıl bu hale geldiler?Çünkü bütün o süre boyunca zihinlerle oynandı, siyasal hatalar da süreci pekiştirdi.Şimdi zihni kendi ülkesine "" bakan ve inatla böyle bakmayı isteyen bir kitlemiz var.Bu konuyu bir "gibi ele alıp üzerinde durmazsak geleceği doğru biçimde inşa etmekte zorlanacağız.