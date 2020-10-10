Anladım ki, günümüz insanı kamuoyu anketçisi gördü mü, "" başlıyor. Sanki fikri sorulmuyormuş da, kendisinden bir "toplum resmi" veya kendisinin bir "portre"sini çizmesi isteniyormuş gibi davranıyor. O zaman da gelsin,Geçen gün The Chapman University'nin 2019 yılında yaptığı bir "anketinin sonuçları gözüme çarptı. En tepede "siyasetçi ve bürokratların yozlaşması" var. Oran yüzde 74. İkinci ve üçüncü sıralarda "nehirlerin, doğanın ve içme suyunun kirlenmesi" var. Peki "" kaçıncı sırada? 21. sırada. Her yüz kişiden sadece 44'ü hasta olmaktan korkuyormuş.Bir yıl geçti ve korona korkusu ankete cevap verenleri susta durduruyor.

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Pandemiyi piyasaya sürenler," konusunda kararlı olduklarını açıkça ortaya koymaya başladılar. Gevşeyeni ikinci, üçüncü dalgalarla terbiye edecekler. "denilen durum bir geçiş aşaması. Toplumlara ölmemeleri için bildikleri gibi ""tan vazgeçmeleri öğretiliyor, öğretilecek sanırım.

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Biraz da kırgın birinatla kendimi kapatmıştım.Sonunda'ya gidip geldim.Bursa demek, 6 yaşöncesi çocukluğum demek.Şehrin tarihi semtleri benimiçin terapi seansı işlevi görüyor.Çocukluğumagidip onu sırtı banadönükken sobeliyor,sonra geri dönüyorum...Öğle namazınabir saat kalagirdim. Avludakuşlardan başkakimse yoktu, içerdesadece dört kişiydik.zihnimden uzaklaşıpgitti hepsi. Öyle bir sekinet,öyle bir huzur ki, hislerimi anlatmayakalksam, kelimeler çokderme çatma kalacak...

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Depresyonu, gündelik hayatta "ruhsal çökkünlük hali" olarak tanımlayıp anlamak yanıltıcı olabiliyor., bazen umutlu bir "" halidir. Bir kurtarıcı beklenir. Yarı mahmur, battaniyeler altında, işleri tatil ederek "gelip kurtaracak" biri beklenir. Gelir mi? Gelmez ve bekleyişbaşlar.

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Böceklerin dünyası için kaynak kitap soranlar oldu. Kaynak kitap bilemem ama okuması keyifli bir kitap var. Norveçli Biyolog Anne Sverdrup-Thygeson'un ""ni çok sevdim. (Koç Üniversitesi Yayınları)