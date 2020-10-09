Batı'nın politika pazarlamacıları şovu iyi bilir.Rüzgar yaratmakta üstlerine yoktur.Cevap açıktır:2018 baharında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da olup biten de böyle bir şeydi işte...Sadece iki yıl geçti...Ve şimdi Soros medyasının inşa ettiği sahne tel tel dökülüyor.

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Sokak gösterileri sonrası meclisi ele geçirenhatırladım geçen gün...Açtım, Mayıs 2018 günlerine bir daha baktım...Mesela Paşinyan'ın parlamentoda kendine kurduğu ofiste verdiği o fotoğraf...Bir sehpanın üzerinde açılmış kebap paketleri, yarısı kopartılıp bırakılmış (Amerikalı gazetecinin "kağıdı andırıyorlar" dediği) lavaş pideler, Pepsi şişeleri, karton bardaklar...Paşinyan ve arkadaşları alelacele karınlarını doyuruyorlar.Aceleleri varmış, çünkü "(!) onları bekliyormuş.

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Üzerinde montu ve mavi gömleğiyle Paşinyan yabancı muhabirlere dönüp gülerek "aylardır bu haldeyiz, pek medeni bir hal sayılmaz" diyor.Tabii yabancı gazetecilerin yağları eriyor...Yetmiyor, NYT muhabiri MacFarquar yeni liderin kıyafetini de beğeniyor, devrilen partinin kravatlı vekillerinin soğuk kıyafetleriyle karşılaştırıyor falan.İşin numarası budur, malum...Bir nevi Ertuğrul Özkök yazısı havası sanki.

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Oysa lafla peynir gemisi yürümediği gibi...Paşinyan iktidardaki iki yılını çok kötü geçirdi. Her şey çok güzel olamadı!Sonunda içindeki saldırgan canavarı dışarı çıkınca Azerbaycan'dan dersini almaya başladı.Koltuğunda kalacağı çok şüpheli.Batılı dostları mırın kırın yapıyor, sıkışınca sarılmaya çalıştığı Putin telefonlarına çıkmıyor.Şimdiki görüntülerde aklını yitirmiş bir adam gibi tuhaf hareketler yapıyor, sürekli başını dövüyor.BBC "deyip sildi bile Paşinyan'ı...Hiç şüpheniz olmasın!Benzerleri için de final hep böyle gelecek.