Kriz çıkmamış fakatise...Boşa gitmesine asla izin verilmez.Maksat hasıl oluncaya kadar şartlar zorlanır.

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Pandemide ikinci, üçüncü dalga iddiaları artık bilim insanları tarafından şüpheli bulunuyor.Fakat bir yandan da "" ülkeler tedbirleri yeniden sertleştirmeye zorlanıyor.Dün Paris'te alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi, barların iki haftalığına kapatılması kararı verildi.Başka ülkelerde de benzer gelişmeler var.Herkesin aklının hastanelerin "" kapasitesine takıldığı bir ortamdakimgörebilir?

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Bu arada bilim dünyasında pandemi hakkındaki kafa karışıklığı artıyor.bilmez ama bu durumuaslında olağan saymak gerek.O halde problem ne?Çünkü Covid-19 virüsü ve hastalığı sadece tıp dünyasını ilgilendirmiyor.Devasa bir sosyal/politik sorun bu...On beş yıl önce yumurtayı "katil" ilan edip bugün "demeye benzemiyor durum.Öyle birmümkün değil artık.

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Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Zeynep Tüfekçi son'teki yazısında şuna dikkat çekiyor...Ülkede Covid-19 ölümleri yaklaşık 36 bin civarında. Fakat bu rakamın 25 bini Kuzey İtalya'da gerçekleşti ve sadece Lombardiya'da 17 bin ölüm var.Tabloyu bugüne kadar inandırıcı biçimde açıklayan yok.Ya da mesela...Kimsenin çıtı çıkmıyor bu konuda.

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Sorular uzayıp gidiyor.Cevaplar mırın kırından öteye geçmiyor.Eğriye eğri, doğruya doğru...Biz de dahil, birçok ülke "yolunu seçti.

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Peki süreç nereye bağlanacak?Pandemiden paçamızı kurtarabilecek miyiz?Gerçekten bilen var mı? Yok!Lakin şu açık...Pandemiortamı oluşturmaya doğru ilerliyor.