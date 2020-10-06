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HAŞMET BABAOĞLU
Pandemiden paçamızı kurtarabilir miyiz?

Pandemiden paçamızı kurtarabilir miyiz?

06.10.2020, Salı
Kriz çıkmamış fakat çıkartılmış ise...
Boşa gitmesine asla izin verilmez.
Maksat hasıl oluncaya kadar şartlar zorlanır.

***

Pandemide ikinci, üçüncü dalga iddiaları artık bilim insanları tarafından şüpheli bulunuyor.
Fakat bir yandan da "gevşemiş" ülkeler tedbirleri yeniden sertleştirmeye zorlanıyor.
Dün Paris'te alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi, barların iki haftalığına kapatılması kararı verildi.
Başka ülkelerde de benzer gelişmeler var.
Herkesin aklının hastanelerin "yoğun bakım" kapasitesine takıldığı bir ortamda küçük işletmelerin ve eski hayat tarzının solunum zorluğu çektiğini kim görebilir?

***

Bu arada bilim dünyasında pandemi hakkındaki kafa karışıklığı artıyor.
Bilimden zerre anlamayıp da ona tapınan tayfa bilmez ama bu durumu aslında olağan saymak gerek.
O halde problem ne?
Çünkü Covid-19 virüsü ve hastalığı sadece tıp dünyasını ilgilendirmiyor.
Devasa bir sosyal/politik sorun bu...
On beş yıl önce yumurtayı "katil" ilan edip bugün "pardon, yanılmışız" demeye benzemiyor durum.
Öyle bir bilimsel kayıtsızlık mümkün değil artık.

***

Salgınla ilgili tuhaflıkların hiçbiri doğru düzgün cevaplanabilmiş değil...
Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Zeynep Tüfekçi son The Atlantic'teki yazısında şuna dikkat çekiyor...
Neden Kuzey İtalya'daki ölüm oranı ülkenin başka bölgelerinde görülmedi?
Ülkede Covid-19 ölümleri yaklaşık 36 bin civarında. Fakat bu rakamın 25 bini Kuzey İtalya'da gerçekleşti ve sadece Lombardiya'da 17 bin ölüm var.
Tabloyu bugüne kadar inandırıcı biçimde açıklayan yok.
Ya da mesela...
Ekvador'da nisan ayında ne oldu?
Neden insanlar birkaç dakika içinde öldüler ve cesetleri sokaklarda terk edildi ve sonra bu dalga hızla geçti?
Kimsenin çıtı çıkmıyor bu konuda.

***

Sorular uzayıp gidiyor.
Cevaplar mırın kırından öteye geçmiyor.
Eğriye eğri, doğruya doğru...
Biz de dahil, birçok ülke "En iyisi DSÖ'nün çizdiği çerçeveye bağlı kalalım, başımız daha fazla ağrımasın" yolunu seçti.

***

Peki süreç nereye bağlanacak?
Pandemiden paçamızı kurtarabilecek miyiz?
Gerçekten bilen var mı? Yok!
Her söz dilek kipinde.
Lakin şu açık...
Pandemi bir tür 3. Dünya Savaşı ortamı oluşturmaya doğru ilerliyor.
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