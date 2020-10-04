yeni arkadaşlar edindim.Dışarıdan bakanın pek hoş görmeyeceği, hatta belki "ıyyy" diye tepki gösterebilecekleri tipler.Ne sandığınızı kestirebiliyorum...Sosyal medya yoluyla oluşan yeni moda arkadaşlıklar geldi aklınıza.Yok, öyle değil!

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Heinrich von Kleist "" diyordu buna.Hani "muhabbet" dediğimiz sevgi.Eh benimkilerin sesini, sözünü işitmiyorum ama ben durmadan konuşuyorum.Üstelik sözümü dinlediklerini de evin içerilerine girmemelerinden anlıyorum.Her şey pandemi süresince bana can veren balkonumda cereyan ediyor.Açıklayayım;(Hah, gerisini okumayı kesersiniz şimdi... Böcek görmek gibi böcek okumak da pek çoğumuza zor gelir!)

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Ninelerin torunlarınıdiye sürekli uyardığı kuşaktanım.Bu yüzden örümceklerle aram iyidir.Rivayeti biliyorsunuz...müşriklerin takibinden kurtulmak içinbir mağaraya sığınırlar. Mağaranın ağzınaörümcek ağ örer, hatta bir çift güvercinyuva yapar ki, kimse içeri girildiğinianlamaz.

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Başıma gelen şu...sonunda bendenağlarını da bozmama sözü aldı veolaylar ondan sonra koptu.Eh, nasıl olsa ne gelen var, ne giden; yaz da bir türlü bitmek bilmiyor, balkonda kendi aramızda oyalanıyoruz.Geçen baktım, yenilebilir bitkileri dizdiğim ahşap masanın altını kendilerine ait bir şehir haline getirmişler. Ağlardan örülmüşBu nasıl bir "" becerisidir yarabbim!

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Tam olarak bunları niye yazdım, bilmiyorum.Pazar yazısı işte, aldırmayın!Fakat hep derim ya...Böceklere dikkatle bakmayıp hemen ürkmekle yanlış yapıyoruz gibi geliyor bana...Baksak, bazılarının çok şirin, bazılarının pek güzel olduğunu anlayacağız.Örümcekler de öyle...

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Bu arada belirtmem gerek...Bilim eklembacaklıları böcek saymıyor.Yeryüzünde elli bine yakın örümcek türü var.Hele bazılarıki, merak etmiyorumdesem, yalan olur.