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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Bu günler geçince...
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Bu günler geçince...

Cumartesi notları: Bu günler geçince...

03.10.2020, Cumartesi
İşe bak! Pandemi önlemlerini en sıkı biçimde savunan Amerikan sosyal hizmet kurumları ve uzmanları bile sosyal mesafe uygulamalarının giderek sosyal izolasyona dönüşmesinden şikayet etmeye başlamışlardı ki, Trump'ın test sonuçları pozitif çıktı. Yalan yok, Boris Johnson'a "darbe"yi hatırladım. Tarihçi bir dostum ise haberi duyunca bana hemen şu mesajı attı: "Demek anketlerde gerçekten arayı kapatmış!"

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Eğri oturup doğru konuşalım... Bütün dünyada iki "zayıf" toplumsal kesim pandemiden ağır yara aldı. Çocuklar ve yaşlılar... Hani büyük ailelerin içerisinde evin asıl iktidarı olan anne babaya karşı pek tatlı biçimde örtülü bir işbirliği yapan çocuklar ve büyükanne, büyükbabalar... Bir an önce büyümek isteğiyle yanıp tutuşan çocuklara "büyümen durduruldu" denilirken, hem ev hem de toplum içerisinde "sığıntı" olmak korkusuyla yaşayan yaşlılara da yerleri ve güçsüzlükleri sert biçimde hatırlatıldı... "Biz yaşlılarımıza saygı gösteriyoruz, onları koruyoruz" demek durumu kurtarmıyor. Kıyıya itilen kıyıyı bilir.

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Birçok tanıdığım durmadan tekrar eden melankolik rüyalar görmekten şikayet ediyor. Bu da pandemi etkisi mi? Belki. Melankoli yine de iyidir. Asıl kabuslardan sakınmalı!

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Toprağın değerini anladık... Yok, tarımdan veya geleceğin tarımda olduğu gerçeğinden bahsetmiyorum. Bu kez kastettiğim birkaç metre kare veya birkaç saksı toprağın mucizeleri... Ot yolmanın, saksıları havalandırmanın, fidelerin gelişmesini gözlemenin bize iyi geldiği açık. İki gün sulamadığım saksıdaki avokadonun aşağıya doğru sarkan yapraklarını su verince birkaç dakika içinde nasıl toparladığını görmek bambaşka bir şey... Hem düşünürsek, parklar, bahçeler de hepimize nasıl iyi geldi!.. İnşallah, yeşille aramızda yeniden alevlenen aşk şu günler geçtikten sonra da devam eder.

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Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi'ne ve başkanları Baran Mayda'nın enerjisine hayranım... Hiç durmadan Anadolu'nun her köşesine sanat taşıyorlar. Şimdi de 5-9 Ekim arasında Siirt Kısa Film Festivali'ni yapacaklar. Festivalin ilki 2018'de gerçekleştirilmişti. Meraklısı mutlaka www.siirtkisafilmfestivali. com adresine tıklasın.

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Müzik mi? Yeni çıkanlar mı? Ben Cenk Erdoğan'ın "Arıyorum Hala" adlı yeni albümünde takıldım kaldım.
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