İşe bak! Pandemi önlemlerini en sıkı biçimde savunan Amerikan sosyal hizmet kurumları ve uzmanları bile sosyal mesafe uygulamalarının giderek sosyal izolasyona dönüşmesinden şikayet etmeye başlamışlardı ki,pozitif çıktı. Yalan yok, Boris Johnson'a ""yi hatırladım. Tarihçi bir dostum ise haberi duyunca bana hemen şu mesajı attı: "

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Eğri oturup doğru konuşalım... Bütün dünyada iki" toplumsal kesim pandemiden ağır yara aldı.Hani büyük ailelerin içerisinde evin asıl iktidarı olan anne babaya karşı pek tatlı biçimde örtülü bir işbirliği yapan çocuklar ve büyükanne, büyükbabalar... Bir an önce büyümek isteğiyle yanıp tutuşan çocuklara "" denilirken, hem ev hem de toplum içerisinde "" olmak korkusuyla yaşayan yaşlılara da yerleri ve güçsüzlükleri sert biçimde hatırlatıldı... "Biz yaşlılarımıza saygı gösteriyoruz, onları koruyoruz" demek durumu kurtarmıyor. Kıyıya itilen kıyıyı bilir.

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Birçok tanıdığım durmadangörmektenşikayet ediyor. Bu da pandemietkisi mi? Belki. Melankoli yinede iyidir. Asıl kabuslardan sakınmalı!

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anladık... Yok, tarımdan veya geleceğin tarımda olduğu gerçeğinden bahsetmiyorum. Bu kez kastettiğim. Ot yolmanın, saksıları havalandırmanın, fidelerin gelişmesini gözlemenin bize iyi geldiği açık. İki gün sulamadığım saksıdaki avokadonun aşağıya doğru sarkan yapraklarını su verince birkaç dakika içinde nasıl toparladığını görmek bambaşka bir şey... Hem düşünürsek, parklar, bahçeler de hepimize nasıl iyi geldi!.. İnşallah,şu günler geçtikten sonra da devam eder.

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Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi'ne ve başkanları'nın enerjisine hayranım... Hiç durmadan Anadolu'nun her köşesine sanat taşıyorlar. Şimdi de'ni yapacaklar. Festivalin ilki 2018'de gerçekleştirilmişti. Meraklısı mutlaka www.siirtkisafilmfestivali. com adresine tıklasın.

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Müzik mi? Yeni çıkanlar mı? Ben'ın "" adlı yenialbümünde takıldım kaldım.