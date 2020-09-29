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HAŞMET BABAOĞLU
Sosyal mesafe

Sosyal mesafe

29.09.2020, Salı
Belki de işin püf noktası o kavramda saklı...
Belki değil, tamamen...
Şöyle sorarak açayım...
Neden "fiziksel mesafe" değil de, "sosyal mesafe" dendi ve ısrarla bu kavram yerleştirildi?
Oysa sözümona metrelerle ölçülüyor mesafe, fiziksel işaretlerle gösteriliyor.

***

Bana sorarsanız... Sadece şimdi yaşadıklarımızı değil, geleceği de anlatan "anahtar" niteliğinde bir tercih bu...
Pandemiyi olmasa bile "plandemi"yi iyi anlatan bir deyim...
Bu günler bitse bile sosyal mesafeyi koruyacağımız yeni bir hayat tarzına işaret ediyor.

***

Kelimeler masum değildir.
Kavramlar hiç değildir...
Hangi kavramı seçip kullanıma soktuğumuz konusu hayati önemdedir.
Kavramlar savaşır, kazanır veya yenilir.
Ve çoğu zaman o savaşın enkazının altında kalan biz oluruz.

***

"Sosyal mesafe" kavramı mart başında Dünya Sağlık Örgütü, medya ve hükümetler tarafından dolaşıma sokulduğunda sosyologlar hafif bir şaşkınlık yaşamıştı.
Çünkü eski ve bayağı "iş görmüş" bir sosyoloji terimidir. (Bkz. George Simmel.)
Fakat kelimesi kelimesine "sosyal" mesafeyi anlatır. Aile içindeki "dokunulmaz" üyeleri tanımlamaktan, toplum içinde "yabancı" sayılanlara uzak kalmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi vardır.
Mesela göçmenlere karşı sosyal mesafe böyledir.
Mesela iki ayrı mezhepten komşu köyün ahalisinin birbirlerine sosyal bakımdan uzaklığı böyledir.

***

Peki bir markette kasa kuyruğunda dizilmiş birbiri hakkında hiçbir fikri olmayan insanların birbirine sosyal mesafesi olabilir mi?
Olmaz.
Ama oldurdular.
O bir buçuk, iki metre fiziksel olmaktan çıktı, sosyal mesafe oldu.
İtiraf edin...
Sonunda birbirimize gerçekten sosyal bakımdan da yabancılaşmaya başladık.
Yani öyle bir "numara" çektiler ki, geçmiş bu gidişle geçmişte kalacak...

***

"Temassız" deyiminin hızla yaygınlaşması da öyle...
Şu sıralarda dostlarla bir çay bahçesinde buluştuğumuzda onların şaşkın bakışları altında sırtlarına bir şaplak atıyorum.
Bakalım ne zaman huzursuzlanmaya başlayacaklar?
Görünüşte pek "kibar" bir toplum olduk.
Ama ya içimiz yavaş yavaş birbirimize karşı soğuyorsa?
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