Belki de işino kavramda saklı...Belki değil, tamamen...Şöyle sorarak açayım...Neden "" değil de, "" dendi ve ısrarla bu kavram yerleştirildi?Oysa sözümona metrelerle ölçülüyor mesafe, fiziksel işaretlerle gösteriliyor.

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Bana sorarsanız... Sadece şimdi yaşadıklarımızı değil, geleceği de anlatan "niteliğinde bir tercih bu...Pandemiyi olmasa bile"yi iyi anlatan bir deyim...Bu günler bitse bile sosyal mesafeyi koruyacağımızişaret ediyor.

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Hangi kavramı seçip kullanıma soktuğumuz konusu hayati önemdedir.Kavramlar savaşır, kazanır veya yenilir.Ve çoğu zaman o savaşın enkazının altında kalan biz oluruz.

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" kavramı mart başında Dünya Sağlık Örgütü, medya ve hükümetler tarafından dolaşıma sokulduğundaÇünkü eski ve bayağı "iş görmüş" bir sosyoloji terimidir. (Bkz. George Simmel.)Fakat kelimesi kelimesine "sosyal" mesafeyi anlatır. Aile içindeki "" üyeleri tanımlamaktan, toplum içinde "" sayılanlarakalmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi vardır.Mesela göçmenlere karşı sosyal mesafe böyledir.Mesela iki ayrı mezhepten komşu köyün ahalisinin birbirlerine sosyal bakımdan uzaklığı böyledir.

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birbirine sosyalmesafesi olabilir mi?Olmaz.Ama oldurdular.İtiraf edin...Sonunda birbirimize gerçekten sosyal bakımdan da yabancılaşmaya başladık.Yani öyle bir "" çektiler ki, geçmiş bu gidişle geçmişte kalacak...

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" deyiminin hızla yaygınlaşması da öyle...Şu sıralarda dostlarla bir çay bahçesinde buluştuğumuzda onların şaşkın bakışları altında sırtlarına bir şaplak atıyorum.Bakalım ne zaman huzursuzlanmaya başlayacaklar?Görünüşte pek "" bir toplum olduk.Ama ya içimiz yavaş yavaş birbirimize karşı soğuyorsa?