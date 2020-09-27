"Kuşları benimle sevmiştin. Sonra kalkıp avcılara gönül vereceğine ihtimal vermedim...Beni kararlılığına inandırdığın planlarına, düşüncelerine, zevklerine sadık kalmanı istedim...Bir mönüden rastgele yemek seçer gibibilemezdim..."

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Neyin nesi bu satırlar?Şöyle anlatayım...On beş yıl kadar oluyor; Galatasaray'da İngilizce kitaplar satan bir sahafta Virginia Woolf'un "Jacob's Room" romanını bulmuştum.Penguin 1992 baskısı. Yaprakları sararmış, cildi bükülmüş bir kitap.Hemen satın aldım kitabı ve o karalamaları okudum.Belli ki, bir ayrılık sonrası karalanmışlardı.Aradan belli bir süre geçip herkes kendi yoluna gittikten sonra...Ama işte "" ve hala söylenecek sözler vardı.Belki de son bir hediyeydi o kitap, son hatıra...Sayfanın üzerine "14 Eylül" tarihi not edilmişti, yıl yoktu.Karalamaları "mealen" çevirip bir deneme kaleme aldım.

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Artık yeni basımlarının yapılmasına izin vermediğim (bırakalım, geçmiş geçmişte kalsın!) bir kitabımda yer alan söz konusu yazımın başlığını geçenlerdesayfama koydum.Bu cümle takipçilerim arasında dalgalanmayaneden oldu. Mesajlar, emojiler,duygular birbirini izledi. Bana sorarsanız...Yıllar sonra baktığımda, "" arkadaşın derdini derinden anlıyorum ama temel meseleyi kavrayamadığını görüyorum:(evlilik, aşk, hatta dostluklar, vd.)Ama "kendine sadakat" konusu önemli!En iyisi...O satırların birkaçını buraya almak olacak...

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Beni kararlılığına inandırdığın planlarına, düşüncelerine, zevklerine sadık kalmanı isterdim.Bir mönüden rastgele yemek seçer gibi kendine zevkler ve fikirler seçeceğini bilemezdim...Öyle bir izlenim veriyordun.Ve yakışıyordu sana...İnsan bir yolun sonuna vardığında kafasına dank ediyor bu gerçek.Yani...Sen benim kurduğum en parlak hayaldin.Şimdi en büyük hayal kırıklığımsın benim."