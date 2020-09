İsterseniz, istediğiniz kadar kendinizi aldatabilirsiniz...Fakat dünyayı hakimiyeti altında tutan temel kavga değişmez.Siz mesele insan dersiniz, mesele sağlık zannedersiniz..." diyesöylenip durursunuz.Fark etmez!Kavga paranın üzerinde yükselenkavgası.

***

Şimdi Covid-19 aşısınıolarak düşünüyoruz ya...Eh, insanız!Üstelik pandemiye teslim olmuşuz.Fakat bir de ilaç endüstrisinin ve onu kontrol eden yeryüzü oligarşisinin aşıya ihtiyacı var.Bunu hiç düşündünüz mü?Göreceksiniz...Birkaç haftaya "" kavgası bütündünyayı saracak.Hele Çin veya Rus aşısına para yatıranlarla Batı bloku kesin olarak külahları değişirse, şaşırmamak gerek.Bize "ilaç borçları"nı hatırlatanda bu olabilir mi, dersiniz?

***

"Pharma: Greed, Lies and The Poisoning Of America" adlı kitabın yazarı Gerald Posner genel durumu şöyle özetliyor:Yerden göğe haklıPosner.Düşünebiliyor musunuz?Amerikan ilaç şirketlerinin aşılarını savunacakiddia ediliyor.Bu başlangıç bütçesi sadece...Sıradan insanlar olarak bizlerin de aklına "covid aşısı" denince laboratuvarında önlüklerini giymiş mikroskoplar ve deney tüpleri arasında koşuşturangeliyor oysa...Halbuki onlar da sıradan insanlar kadar işin marjinal tarafındalar.Merkezde para var.Akla hayale gelmeyecek miktarda para...Ve üzerinden yürütülecek "uluslararası ilişkiler" kavgası.

***

Bir dakika!..hakkındaki kulislerden henüzsöz etmedim.Bazıları bütün maliyelerini IMF'ye terk edecek, bazıları belki arazilerinden sonra bütün varlıklarını Çin'e ipotek edecek...Her şeyi sağlık meselesinden ibaret görmeye devam mı etsek, ne!..Aksi takdirde