Haklısınız...Aklınızdan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'un açıklaması üzerinegeçiyor...Sanki en başa dönülmüş gibi...Hancock "gerekirse karantina tedbirleri alabiliriz" demişti ya...

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Haklısınız...Sürekli "" diye düşünüyorsunuz.Her gün toplumu hipnotize eden salgın rakamlarının açıklanması sürüyor; böylece tedbirlerde daha dikkatli, daha titiz oluyoruz ama bir yandan daBu halde hem genel olarak hayatı, hem de "nı canlandırmak zor.İstihdam üretebilecek işyerleri sürekli bunu erteliyor.evden "online"alışveriş yapıyor.

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Nasıl olunmaz!Normal zamanlarda bile dışarı çıkınca maske kullanmayı tercih eden Çinliler şimdi maskeyi bile atmışlar!6 ay önce sokaklarda" Çinliler gitmiş,yeriniinsanlar almış.Şangay'daki akademisyen dostumuz Nurettin Akçay da geçen gün "Garip şey" diye anlatıyordu; "Korku duygusu birden kayboldu!"

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Aylardır dünyanın öteki bölgelerinin de eninde sonundaumuduyla yaşanıyor.Yoksa tıpkı salgının başında ortalığı birbirine katan ve "Avrupa'da bir buçuk milyon ölecek" gibi şeyler söyleyip devletlerin gözünü korkutan uzmanlarınki gibiHem şu da var...Çin'i düşünürken nedenyokmuş, ülke sonderece ağır bir sıkı düzen içinde yönetilmiyormuşgibi yaklaşıyoruz?

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Benim aklıma da hep ÇKP'ningeliyor...Üç buçuk saat süren konuşmasında sürekli "" deyip durmuştu Jinping.Tabii "Amerikan rüyası" deyimine alışmıştık ama "Çin Rüyası" kavramı bize bir şey hitap etmediği için pek üzerinde durmadık.Komünist yönetim altında global kapitalizm...Rüya bundan mı ibaretti?Ama şimdilerde insanın aklına neler neler düşüyor...