çok konuştuk...Çok yazıldı, çizildi.Şoktu...Yıkıp geçmişti şehri.O kadar büyüktü ki, abartmaya müsaitti; patlamanın niteliği hakkında olmadık teoriler ortaya atıldı.Belki bu sayede patlamanın arka planı da dikkatlerden kaçırıldı.

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Ama sonrasına...Meselakimse dönüp bakmadı bile...Küçük haberler denilip geçildi.Hep öyle yapıyoruz."in arkasındakigörmüyoruz.Düşünsenize...Beyrut limanındaki patlamanın arkasında nükleer madde arayan uçuklar hemen birkaç gün sonrailgilenmediler.Oysa kullanılamaz hale gelen tesisler ve günlerce süren elektrik kesintileri olmuştu.Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde çıkan yangınlar...Bunlar birbiriyle bağlantısız tesadüfler miydi?

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Mesela...2 Haziran'da onu tanıyan beyaz bir polis memurunun kameralar karşısında tam 8 dakika 46 saniye diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü Amerikalı siyah.İspanya'da, Avustralya'da...Polisler aynı tuhaf davranışta ısrar ediyorlar ve kurbanları tıpkı George Floyd gibi dakikalarca "diye bağırıyorlar.Hadi ABD polisi hep böyle...İspanya'dakilere, Malezya'dakilere, Avustralya'dakilere ne oluyor?Garip değil mi?Olayların tıpkı Covid-19 gibi "" üzerinden ilerlemesi çok mu sıradan?

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Bütün bunlar "küçük haberler" olarak gelip geçiyorlar hayatımızdan...Ama aldırmıyoruz; hepsine şöyle bir bakıp tekrardönüyoruz.Çok yanlış yapıyoruz.Bana kalırsa...Yukarıda anlattıklarımahaberlerinin medyadaki yeni etki biçimini...Hatta bundan sonra hızlanacağını düşündüğümhaberlerini de eklemeliyiz.Artık hiçbir şey "değil.Öyle bir çağdayız.