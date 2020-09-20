Ah nerede o ilkyazın kokuları!..Hele yaseminler...Hepsi bir kez daha anılara karıştılar.Tam içimden "" diye geçiriyordum ki, Boğaz'dan içerilere doğru kuvvetli bir rüzgar esti. Kanlıca Meydanı'nı hızla geçip ara sokaklara kadar o güzelim kokuyu taşıyıverdi.Biraz iyot, biraz yosun...(Var mı öyle bir koku? Bence var; çalkantılı, ara ara insanı çarpan bir koku!)Kuzey ormanlarının hafif nemli kokusu...Bir de bunlara evlerin mutfak pencerelerinden dışarıya dağılaneklendi mi?Al sana sonbahar!

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Ne gündemi yahu!Geçin!Zaten pandemi boyunca canımız sıkılmış, bizi kokularla baş başa bırakın, diyeceğim de, çevremde kimse yok, bari buraya dökeyim içimden geçeni...oturup izliyorum ya...Burun delikleri açılıp kapanıyor....Acaba, diyorum, o da balık kokusunu mu alıyor?Uyanır birazdan.Kalkar, motorcuların oraya gider, sonra kıyıdaki restoranın kapısına dayanır.

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Bir ara telaşlanmıştım bu yüzden.Fakat en beteri kokuları unutmak...Çoktan öte dünyaya gitmiş kedi kızım Rozi'yi mesela hep kokusuyla hatırlarım.Onun simsiyah uzun tüylerine bulanıp kalan toz ve ağzındaki ciğer kokusu benim için dünyanın en güzel parfümü olup çıkmıştı.Şimdi ne zaman toz kokusu alsam rahatsız olmayıp yüzüme bir gülümseme yayılması boşuna değil.Sanıyorum ki, çalışma odamın kapısı aralanıverecek ve küçük kara kız hoplayıp zıplayarak beni neşelendirecek...

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Mart, nisan aylarında haklı olarak ürkütücü bir bilgi sayılıyordu bu.Çünkü kaybolan tat ve koku duyusunun geri gelmeyeceği düşünülüyordu.Neyse ki, virüsün doğrudan koku taşıyıcısı nöronlara değil, onlara destek veren hücrelere saldırdığı anlaşıldı. Hücreler bir süre sonra kendilerini yeniliyor ve problem ortadan kalkıyormuş.Şimdi hemen aklıma pandemi, Covid-19 vesaire geliyor.Ne günlere kaldık!