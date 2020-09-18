Aslında acınacak kadar sersemler...Acınacak kadar cahiller...Acınacak kadar kibirli ve bomboşlar...Lakin öyle çirkin işlere, öyle pisliklere bulaşıyor ve onu da politik lafazanlıklarla sarmalıyorlar ki...İnsan çileden çıkıp öfkeleniyor.

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dün Türk Tabipleri Birliği'ne hak ettikleri cevabı verdi ve "" talebini de açıkça dile getirdi ya...buna karşılık demiş ki..."O zaman Bahçeli de hastalandığında Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan biri ilgilenir artık!"Mizah sanılan zavallılık gösterisine bak sen!Hekimlerin nasıl bir sorumlulukla ve nereye bağlı olarak çalıştığından habersiz olduğu yetmiyormuş gibi şunu da bilmiyor: Allah saklasın, Devlet Bey hastalandığında onu gönüllü olarak tedavi edecekvar.

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Halil Sezai'nin hali de farklı değil!Arkadaşlarının varlığının yol açtığı sürü gücüne ve uçup gitmiş kafasına uyup yaşlı bir adama saldırmış olmasa...Her yönüyle acınacak bir hal içinde.Düşünsenize...Adamcağız, herhalde öldürüleceğim hissine kapılıpgetiriyor.Şarkıcı bozuntusu ise bunu ezan sanıyor., yazık, çok yazık!

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Halil Sezai'nin yanındaki tipler de ister istemez ilgimi çekti.

Hani elleri bellerinde bütün bu çirkinliği seyreden arkadaşlarını kastediyorum.

Arkadaşlık böyle her şeye "escort" etme hali değildir, olmamalı!

Onlar da görüntülerden kendilerini defalarca izlesinler ve sonra tavsiyemdir; kendilerine bir "utanç karantinası" uygulasınlar...

Uzun bir süre insan içine çıkmasınlar!

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NOT DEFTERİ

Benim yaşlanmaya verdiğim tepki farklı oldu: Ölecek yaşa gelmiş olduğumu yavaş yavaş idrak ettim. Yani daha uzun bir yaşam için daha fazla çileye, rahatsızlığa ya da sıkıntıya maruz kalmayacak yaşa gelmiş olduğuma karar verdim. İyi besleniyorum. Yani protein, lif ve yağ gibi tadı hem güzel hem de açlığımı uzun süre bastırabilecek yemekler seçiyorum. Egzersiz yapıyorum, beni daha uzun yaşatacağı için değil, kendimi iyi hissettirdiği için. Tıbbi bakıma gelince, acil bir sorun için yardım alırım ama artık saptayamadığım sorunları tıbbın arayıp durmasıyla ilgilenmiyorum. (BARBARA EHRENREICH / Sağlık Salgını)