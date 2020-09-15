Belki en iyisi...Bir süredir aklımdan bu geçiyor.Havaya suya olduğu gibi...Havadan sudan konuşmaya da ihtiyacımız var.Zaten, bütün meselelerduman olup uçuyor,zihinler bulanıyor.Başka ne konuşabiliyoruz ki?

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Buyurun!..Bir ankete göresokağa çıkma yasağını destekliyormuş.Yani nefes alabilmek için,i destekliyorlar.Ama aynı kişilere okulların açılması sorulduğunda her on kişiden altısı yüz yüze eğitimden yana olduğunu söylüyormuş...buradan anlayabilirsiniz.Eh böyle bir durumda bizim gibi yazar çizer takımının sözlerinin doğru anlaşılması zor.Mesela ""den söz edersiniz ama "anlaşılır ki, sonra ayıkla pirincin taşını!

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Hayır! Havadan sudan konuşmak bazı sözlüklerin anlattığı gibi "" değildir.Tersine...Biz "havadan sudan" konuşmak diyoruz ya...Birçok dilde "hava durumundan konuşmak" deyimi var.Biz daha geniş, hatta derin tutmuşuz.Suyu da eklemişiz ki, azizdir ve ondan konuşmak ne güzeldir!

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Bak şimdi!deyiverince, iş birden ciddileşiyor.Çünkü "iklim değişikliği" patırtısı yüzünden hava durumu (hava olayları) ile iklimi karıştırmaya başladık.Oysa pencereden dışarıya bakıp gördüğümüz şey (mesela güneşli ya da yağmurlu ve fırtınalı bir gün) hava durumudur.Pencereden o kışın kurak geçeceğini veya evin bulunduğu bölgenin iklimini kestiremeyiz.Bunu yapan zihnimizdir, çünkü bilgilerle doludur.Yani en kaba anlamıyla "" dediğimiz şey, hava olaylarının uzun bir süreye dayalı ortalama değerlerini anlatır.O yüzden bazı uzmanlar son yıllarda ""ndaki değişimlerin daha ilginç bir nitelik taşıdığını söylüyorlar.Çünkü bazı "" bilgisi göz ardı edilebilirbir şey değil.

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Tüh, yine "hafif" takılmayı beceremedim...O halde "" deyip Edip Cansever'in dizeleriyle bitireyim yazımı...