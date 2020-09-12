" diyen bir şefin gerçekten "" olduğuna inanabilir misiniz?..Net! Tartışması yok! Ama bir takım "master"lar çıkıp böyle laflar ediyorlar işte!.. Üstelik mutfaktaki başarısının disiplin ve emek olduğunu vurgulayarak... İyi de neyin emeği o? Yemek yapmak oyun hamuruyla oynamak değil ki! Röportajlarda "benlik" gösterisi ve havalı laf etme dürtüsü bir çuval inciri berbat ediyor bazen...

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Bizdeki durumu tamkestiremiyorum. Fakat Avrupa'da tablo yavaşyavaş aydınlanıyor ve rakamlar iç açıcı değil.Çünkü kahveciler Batı'da ofislerinuzantısı niteliğinde. Ofis (beyaz yakalıiş) hayatı ölünce onlar da komayagirmişler. Bazıları açılmamış, bazılarıaçıp tekrar kapatmak zorunda kalmış.Eylül başında Londra'daki "coffeeshop"ların üçte biri hala kapalı.Brüksel'deki kahveciler, AB memurlarınınetrafta görünmeyişi yüzündençok sıkıntıdalarmış. Bazı kahvezincirleri Avrupa'daki kendilerinebağlı bine yakın dükkanın yılsonuna kadar kapanabileceğiniiddia ediyor. Pandeminin en radikaletkisi şu olmuş:ve birkaç ay içinde hafiftenkıvamına ulaşmışlar...

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Yapmacık entelektüellik gösterileri,, haz yağmacılığıve bir türlü üzeri örtülemeyen derin hayalkırıklıkları...

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Güneyin en elitist otellerinden birinin taş çatlasa yüz kişilik restoranında gerçek kimlikleri karışık, pasaportları Kanadalı, ABD'li üç beş kişiyle ye, iç, dans et, sonra gazetendeki köşende "diye yaz... Vay be!

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Hep İtalyan dondurmacılarını mı yazacağız. Bir okurumun deyimiyle "anamdan babamdan gördüğüm tarifin" en iyi örneklerinden birini önereyim. Mahalle tipi lezzet durağı. Anadolu Hisarı'nın üstü Otağtepe'de küçücük bir dükkan:Akşamları önü hep kalabalıktır, bilen bilir. Favorimsi.