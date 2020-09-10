Delikanlıbir yandan kafasını kaşırken,bir yandan da kendisinemikrofon uzatan sokakgazetecilerine böyle diyor.Konugeçenlerde domuzüzerinden tanıtımını yaptıklarıilerde insan beynine yerleştirilecekçip...Belli, çocuğun canı her şeye sıkılıyor zaten...Ne okulunun geleceğini kestirebiliyor, ne hayatının...Bütün varlığı dijital teknolojinin elinde "" olmuş.Eh, "gelecekte bilgisayarlarla insan beyni arasında doğrudan bağlantı kuracak" bir gelişme için ne diyebilir ki?Hiç değilse aynı mikrofonun uzatıldığı yetişkinler gibi "" gibi laflar ederek kendini kandıranların uzun kuyruğuna girmiyor.

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Bak, bak!..Şimdi Kılıçdaroğlu'nun "gibi muazzam dikkatçekici açıklamalarına odaklanmakyerine...Açtığım konulara bak!Lakin olay çok önemli...Hem hızla gelişenaçısından önemli. (Yani"transhümanizm" konusubir entelektüel tartışmaalanı değil artık.)Hem de bu teknolojilerinyoluyla işlev kazanması açısındanönemli.Beni bu ikinci nokta daha çok ilgilendiriyor.

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En yüksek faydanın adı çoktan konuldu:Sağlık havucunu gösterdin mi, kitleler yolun taşına, toprağına, uçurumuna bakmadan yemeye koşuyor.Uzun modernleşme sürecinin temel ayaklarından biri buydu.Şimdi süreç pandemiyle iyice pekişiyor.Biri "Belki bu çip alzheimer hastalığına çare olacak" dedi mi, herkes kendini alzheimerlı hissediyor.Ama "diye sorulduğunda Musk'ıngülümseyip "" deyişinekimse dikkat etmiyor, orası ayrı.

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Sorgulamak zorundayız bütün bunları.Ama buyurun!Yine yer yetmedi, lafın ortasına bile gelemedik...Oysa öyle böyle değil,yaşıyoruzve farkında mıyız, bundan emin değilim.