Salgın küresel olduğu kadar "" de...Pandeminin küreselci projenin dünyayı sıfırlayıp (The Great Reset) yeni bir düzen başlatma hedefinin bir aracısı haline getirildiğini; bütün sürecinyolunda ilerlediğini anlayamazsak, sonra olacaklara hiç akıl erdiremeyeceğiz.Madalyonun bir yüzü bu...

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Gelelim madalyonun öteki yüzüne...Artık milli (egemenlikçi) çıkarları savunan iktidarlara veya siyasi partilere karşıİki kere iki dört eder gibi açık bir gerçek bu.Hiç fark etmiyor!..Bakacaksınız...Eğer bu hareketler milletlerin bağımsız çıkarlarına, devletlerin egemenlik haklarına karşı bir siyasi çizgide pozisyon alıyorlarsa, hepsi tek küreselci projenin (milliyetsiz, cinsiyetsiz, dinsiz ve oligarşik dünya projesinin) sahte yüzleridir.

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Bizdeki siyasi muhalefete bakarken bu gerçeği unutursak, fena yanılırız."Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyen kendinidiye pazarlıyor...Macron'a bakıp el ovuşturanlar, sorsanızYunanistan'a dönüp "ne diyorsun sen?" diye tek bir açıklama yapmayan(!!!) bile var...Şimdilik misyonları kitlelerin kafasını bulandırmaktan ibaret.IMF, küreselci projenin en hayati parçası değil mi?ne nasıl teslim olduysa dünya toplumları...IMF'ye de öyle teslim olduklarında, küreselciler yolu yarılamış olacaklar.

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Anlayacağınız...Yeni tip "karşısında da dikkatli olmak zorundayız...Pandeminin yetmediği yerde küreselcilerin devreye ne tür krizleri soktuğunu görmeliyiz.Sokak çatışmaları mesela...Gerçek şu ki...Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da şehirlerin meydanlarındaki kalabalıklar hastalık hiç yokmuş gibi davranıyorlar.Bu noktanın üzerinde hiç durmayıp geçebilir miyiz?Korkunç bir ihmal olmaz mı bu?