Bizim TV'lerden alışığız ya, şimdi Avrupa medyası da kendilerini", "" diye tanıtan kişilere kapılarını ardına kadar açtı. Neymiş? ""miş. Bunları söylemek için kahin olmak gerekmiyor tabii. Görünen köy falcı istemez!.. Ben bu tayfaya kızanların söylediklerini daha gülünç buluyorum. "Uzmanları bırakıp ümitleri falcılara bağladık" diye ağlaşıyorlar. Yahu siyaset bilimcilerin, ""nın ve finans gurularının halini görüyoruz. Bir gün önce söyledikleriyle ertesi gün söyledikleri birbirini tutmuyor. Bildiklerini dahi unutmak üzereler. Okur, ne yapsın!

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Bilmem farkında mısınız?Bu durum bazı davranış bilimcileri ve nörologları harekete geçirdi. Eski çalışmalara tekrar göz atılmaya, hafızayla ilgili bilgiler tazelenmeye başlandı. Kilit nokta yaşadıklarımızla çevre arasındaki "" mekanizması. Hafızayı güçlendiren şeylerden biri çevre. Zihin öyle çalışıyor. Anlayacağınız, "" eyleminin defteri mekan. Yani "şunlar olurken neredeydin?" sorusu hayati bir meseleye işaret ediyor. "Hep evdeydik" cevabı zayıf kalıyormuş, bir bakıma "" demekmiş. Peki, tam da o sıralarda sosyal medya vasıtasıyla ""ın hali ne olacak?bir ilişki mi bekliyor onları? İşin orasını konu üzerinde çalışan nöro-psikologlar da kestiremiyormuş.

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kamera karşısına geçmek gibibir şey oldu. Poz, poz, poz...

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Sokağa çıkıyoruz, geziyoruz, işe ve alışverişe gidiyoruz ama asla eskisi gibi değil.Bütün bunları artık "gibi hissettiğimiz semtler içinde yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz, aklına estiğinde uzun yola çıkıveren benim gibi birine şimdi Avrupa yakasına geçmek büyük bir olay gibi gelmeye başladı. Köprüyü geçerken yepyeni (aslında güzel) bir heyecan sarıyor içimi, fakat dönüşte deçöküyor üzerime.