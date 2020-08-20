Mesele hastalık değil, sen hala anlamadın mı?

Haladüşünenler var.Bindiğimiz trenin daire çizip bizi ilk istasyona geri getirmesini hayal ediyorlar.Geniş bir kesim ise hiçbir şey düşünmek istemiyor.bekliyorlar.Dünyanın hali de bu...Uzun bir bekleyiş.

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OysaPandemi bu bakımdan muazzam bir başlangıç.Şimdi ister istemez...George Ritzer'in 1993'te yayımlananadlı çalışmasını hatırlıyorum.Birçok toplumbilimci Ritzer'e hak vermişti ama bir yandan da "O kadar da değil, abartmamalı" demişlerdi.Çünkü Ritzer, McDonald'slı hayatımızın sonunda her hücresine kadar aynı şekilde değişeceğini; bu değişimin bankasız bankacılıktan, "kutu kutu banliyö evleri"ne kadar uzanacağını iddia ediyordu.Ne oldu?George Ritzer yerden göğe haklı çıktı.

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Hızla değişen, tanıdıklığın zayıflayıp sosyal ilişkilerin neredeyse düşmancalaştığı, iştahın kışkırtıldığı fakat seçeneklerin kafa karıştırdığı,birkaç dakikada hazırlanan burger ve patates...Sadece ürünün değil, tüketicinin de "si...Çalışanlar ve diğer müşterilerle ilişkilerin asgariye indirilmesi...Başta çocuklar, herkes bu düzene teslim olduktan sonra hayatın kökten etkilenmemesi mümkün müydü?Geri dönüş mü?İmkansızdı.Uzun ve ilginç bir hikaye bu.Hepimizin hikayesi...

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Durup bugüne bakın..." tezinin pompalandığı son yirmi beş yılın popüler kültürü düşünün, bir de bugünün pandemi yasakları ve korkularını...Uzun yıllar boyunca "ideolojisiylebeyni yıkanıp çeşitli tıp kurumlarıncaparacıkları söğüşlenen60'lıkların şimdi düşürüldüklerihali görün mesela...Duran ekonomik çarkları ve yaklaşan değişimi anlamaya çalışın...Son sözüm budur.