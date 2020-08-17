Düştükçe düşmek...Her türlü zillete razılar.Yeter ki, pozisyonları bozulmasın! yeter ki ""yla araları açılmasın!

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ortaya çıkınca bozuldular.Neymiş?Biden'ın yedi ay önceki konuşmasının patırtısı niye şimdi yapılıyormuş...Bak sen!Kimse farkına varmadı diye el mi ovuşturdunuz onca ay?deyip kendiniziiyice düşürmeyeceksiniz, değil mi?

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Hem hiç merak etmeyin...Devletimiz, Biden'ın ne menem biri olduğunu gayet iyi biliyor...Hatırlayın..., vali yardımcısına karşılatmıştı.

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ŞimdiBizim Batı'yı hala toptan "" sanan, dünyanın gidişatından habersiz demode yazar çizer tayfasına aldırmayın...Bu göreve atanmıştır!"Önümüzde demokratik bir seçim var, ne atanması?" diye mi düşünüyorsunuz?ABD'de seçim sisteminin demokratikliği zaten kuşkuludur.Ama pandeminin hem Amerika'yı hem de Trump'ı ne hale soktuğuna bakacak olursanız, ortamın seçim atmosferinden çoktan çıkartıldığını anlarsınız.

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Bir de şu soru var...Pandemi bile diyemeyen, her konuşmasındadeyip güldüren, taraftarları tarafından bile "" bulunan ve Trump'tan daha fazlayapan bir adam...Küreselciler başka birini bulamamış mıdır?Kritik soru budur.Cevap için önce şuna bakmak gerek...Biden,dir.Sonrası...Biden, çok kullanışlı ve uysal biri.Bir türaşaması.

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Tam bu noktada'e dikkat etmek gerek...Dünyanın küreselci proje tarafından hem "kadın iktidarlara", hem de bütün popüler medya kanallarınca pompalanacak bir tür "ne hazırlandığını daha önce yazmış, söylemiştim.Ne garip!Dört gündür bütün Amerika Hintli anne, Jamaikalı babadan dünyaya gelen Kamala Harris'in adında gizli Hindu tanrıçası ""yi konuşuyor.

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Dünya tuhaflaşıyor, kesin.Ayakta kalmak için...Biz, mutlakazorundayız.