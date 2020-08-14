Az kaldı, bu melanetin aşısı bulundu bulunacak diye seviniyorsunuz, değil mi?Dört bir yandan güzel haberler geliyor.a net biçimde "" diyor., seçimden hemen öncesine aşıyı yetiştireceğinden emin...'den gelen haberler aşının "eli kulağında" olduğunu düşündürüyor.Ve belli ki aşı konusundade "hız" yapıyoruz.Yani...Nihayet dünya ferahlayacak... Mı?

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Peki, dışımızı geçtim, içimizden soruyor muyuz hiç?Sanki her açıklamayla biraz daha zaman geçiriliyor gibi...Düşünsenize...Mart ayında aşı konuşulduğunda dünyanın bütün virologları "" diyorlardı.Şimdi ne değişti?Yaniçabuk mu varılıyor?Hatırlayın, bir takım bilimsel hesaplamalar havada uçuşuyordu: "Aşının laboratuvar çalışmaları ortalama 2 yıl sürer, tescili bile ortalama 1 yıl, 3 aydır" diye...Ne oldu şimdi?

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Daha önemlisi şu...Dünyayı pandemi yoluyla avucunun içine alan'nün aşı konusunda mayıs ve ağustosta iki çarpıcı açıklaması var.İlkindeözelliklevurgulandı.Örgütün başkanının verdiği örnek, manidar ve fakat feciydi..."Çiçek aşısını ele alalım" demişti Ghebreyesus, "Aşı ilk geliştirildiği 1796'dan ancak 184 yıl sonra hastalığın kökü kazınabildi."Yani DSÖ'nün başı virüsler ve halk sağlığı konusunda bugün gelinen bilgi ve uygulamadaki gelişmişliğe hiç prim vermemiş gibiydi.Sanki aklı fikri dünyayı korkutmaktaydı.Örgütün ağustos başındaki açıklaması ise sanki Rusya'nın "aşıyı bulduk" çıkışına ve Trump'ın hesaplarına karşı bir hazırlık niteliğindeydi: "" (Ben kendi adımabu sözlerden Çin'in henüzbir şey bulmadığı sonucunuçıkardım!)

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Bana sorarsanız...Artık çok net:Yani önce şu "na bir çare bulmak gerek.