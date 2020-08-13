Öyle çok eski zamanda değil...On yıl önce mesela...Birileri deseydi ki...Tereyağdan kıl çeker gibi bir rahatlıkla insanlar evlerine kapatılacak...Bütün devletler ekonomik sorumlulukların altında ezilmeye başlarken global piyasaların büyük oyuncuları servetlerini ikiye katlayacak...Bir TV dizisinin, bir bilim kurgu filminin senaryosundan söz edildiğini düşünür, ötesini ciddiye almazdınız.Ama oldu hepsi!

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Denseydi ki...ABD en tepe ağızdan"nin kapandığını ilan edecek veondan sonra olaylar çorap söküğü gibi ilerleyecek...Denseydi ki...Denseydi ki...Her yıl çeşitli laboratuvar ve düşünce kuruluşlarında "salgın tatbikatları" yapılan ABD, salgının gerçeğine hazırlıksız yakalanacak; her gün binlerce insanı Covid-19'a kurban gidecek, yeni işsizlerin sayısı 20 milyonu aşacak...Hatta denseydi ki...İnanır mıydınız?Asla inanmazdınız ve iddia edenleriveya aklını Hollywood senaryolarıyla bozmuş birileri olarak sınıflandırırdınız.Ama hepsi oldu, hem de bir çırpıda...

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On beş yıl önce denseydi ki...Sadece doğal gaz rezervi 3.7 trilyon metreküpü buluyormuş...İnanır mıydınız?Gün gelecek, bütün dünya donanmaları bölgeye gelecek; mesela Doğu Akdeniz'de Çin ve Rus donanmaları birlikte tatbikat yapacak denseydi...

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Daha böyle yazıp örnek verilecek çok şey var.Ama anlatmak istediğim şu...Bu dönemin ""larını bir bütün olarak kavramak kolay değil.Komplo teorilerinden de korkmamak gerek.Bazı komplo teorileri uyuşturucu gibi, doğru.Fakat bazıları da gerçekten zihin açıcı...Üstelik olayların bizatihi kendileri ""ya dönüşüyor.Uzaktan bakıp söylenenlere burun kıvıran fakat olup bitenler konusunda en ufak fikri bulunmayanhiç aldırmamalı!..