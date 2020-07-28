Film değil, dizi değil...Heyecan olsun diye ortaya atılmış bir söylenti değil...Uluslararası kuruluşların resmi rakamı...Tamamen gerçek...

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Bir dakika!Geçen gün "" başlıklı yazımdakayıp çocukları kastetmiştim.Her yıl bir milyon çocuğun kaybolduğunu vurgulamıştım hani.Bu söylediğim ise doğrudan kaçırılan ve ticareti yapılan çocukların sayısı.Bu iş o kadar büyüdü ki...ve bebeklerbinlerce kilometre uzakta, bambaşkabir ülkedeki ailelere veriliyor.

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Böyle bir dünya işte!Çocukların, mutsuz bir dünyada hiç değilse çocuk oldukları için" oldukları hiç doğru değil.Aileler artık "aile" falan değil, kaçan çocukların çoğu ailelerinden kaçıyor.Ve gerçek şu...çocuklarıuluslararası ticari meta haline getirmekisteyen karanlık şebekelerin iştahınıkabartıyor.Biz ise oturup hiç bunlar yaşanmıyormuş gibi kendimize yüzeysel sorunlar buluyor, onlarla oyalanıyoruz.

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Tekrar tekrar yazmak istiyorum bu konuyu...ÇünküVe şunu da unutmayalım...Mülteci çocuklara insan muamelesi yapmayan adamların kendi çocuklarına neler yapabileceklerini tartışmaktan kaçınmak ahlaksızlıktır.

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Gözlerimiz aldanmaya dünden razı...Aklımız bulanık...diye övgüler düzmeyedoyamayan tayfaya o Avrupa'dave birçoğunun akıbetinin bilinemediğinisöylüyorsunuz, size sosyal medyadanküfrediyorlar.'ın yakın zamandahazırlayıp Batı'nın yüzüne çarptığı"Avrupa'da kayıp göçmen ve mülteciçocuklar" raporunu okudum.Türkiye'nin bu konudaki çabalarının ses getirdiğini bilmek güzel.Lakin dünya çirkin.Çok çirkin.Bunu bilerek ""ye ve düşünmeye başlamamız gerekiyor.