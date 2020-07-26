Çok severim...Artık yetişmeyen bir meyvenin çocukluğumdaki tadını hatırlamaya çalışır gibi...Durup durup okurum o şiiri.'nın "" şiirinden söz ediyorum.yla sevgilininöğle uykusunu birleştirenşiirden...olduğu için kilerebile aşkla bakılan bir evianlatan...Artık maziye karışmak üzere olan bir hayat tarzını resmeden şiirden söz ediyorum.

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Edebiyat çevrelerinde dolandığım zamanlarda sevdiğim şairlerin arasına Ziya Osman Saba'yı da katınca herkes şöyle bir dururdu.gibi şaşkınlıklabakılır, hemen geçiştirilirdi.Öyle ya ne derinlik sarhoşluğuna kapılmış imgeler vardı Saba'nın şiirinde, ne de yeri göğü inleten cümleler.Her şey hakiki bir yalınlıkla dile geliyordu.

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Onun için ""tı...Şimdi mutluluğu satın almakla kafayı bozmuş kuşaklar yazlıklarının kapısına çıngırak koyarlarsa, aynı duyguyu yaşayacaklarını sanıyorlar.Olmuyor, olmuyor!Geçen gün yeni inşa edilen bir sitenin reklamında gördüm;övünüyordu şirket.Politik, kültürel ve mimari safsatanın şahikası bu olsa gerek!

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Ziya Osman Saba ( 1910-1957) edebiyatçı arkadaşları tarafından sevilen biriydi.Fakat edebiyat tarihçileri pek sevmediler, adını anıp geçtiler.Belki, dolu dolu ve alabildiğine içten biçimde "dediği içindir.Şaşırmayın, bizim resmi ve gayriresmi edebiyat tarihlerimiz bu kafayla yazılmıştır.Şimdi gel de o güzelim "Sabah" adlı şiirinin girişini hatırlama!

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Nereden çıktı Ziya Osman Saba muhabbeti, diyeceksiniz...Her sabah tüllerin arasından mandalina saksısına doğru süzülen güneş ışığını gördüğümde onun "dizeleri aklıma gelir.Bu sefer de kitaplıktan kitabını çektim ve ""ü açıp okudum.Çok güzel.Siz de Google'dan falan bulup okuyun, derim.