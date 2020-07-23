Tarih derslerinde MustafaKemal'in bu emrini öğrenincekafası karışan çocuklardanmıydınız, bilemiyorum.Fakat öğretmenler "Madem öyle niye Antalya'ya değil de, İzmir'e doğru ilerlemiş ordular?" gibi sorularla çok karşılaşırlar.Artık her şeyin arkasını önünü konuşma zamanı...Hele tam şimdi...Ege'yi...zarar yok; tersine, fayda var; hiçbir şey olmasa,zihin açar.

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Yok canım, daha neler, diyeceklere...Mesela Mustafa Kemal'in Nutuk'tan bir de şu cümlesini hatırlatalım: "."Batı'nın ilkçağlardan beri sevdiği, istediği addır Ege. (Mare Aegaeum)Ancak haritacılar ve devletler çoğu zaman "" demişlerdir.( Archipelago)Ama her zaman bugün Ege dediğimiz bölge de Akdeniz'e (bahr-i sefid) dahildir, ayrılmamıştır.

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Her zaman politik/kültürel/tarihi bir niyetten kalkar ve mutlaka sınır çizerler.Bu yüzden üzerinde durulması gereken bir adlandırma tarihine sahiptir Ege Denizi de...İnönü devrinin "" eğiliminden sonra bu adlandırma 1941'deki 1.Coğrafya Kurultayı'nda resmiyet kazanmış ve arkası gelmiş, kültürel bilincimize iyice nüfuz etmiştir.Düşünün, nasıl birhaliyse, kadim dünyada(Aegeus Pontos/ EgeDenizi) büyümüş, büyümüş; bütün adalardenizini kaplamıştır.Eh bugünkü manzaraya da belki bu bakımdan şaşmamak gerekir.

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Bugün Ege adıylanin anlamı var mı?Var.Ege bundan ayrı değildir.Nitekim İskenderun'dan Kıbrıs'a kadar uzanan bölgede bütün dünyaya "bir durun bakalım" dediğimizde, Antalya'dan Rodos'a kadar uzanan denizde haklarımızı savunduğumuzda...Ege'de Yunanistan'ın homurdanmaya başlaması boşuna değildir.Ege dediğimiz bölge bu denizin adalarla kaplı bölgesidir.O kadar!