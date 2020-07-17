Yalan yok!geliyor insana.Şubat ayında Çin'den bütün dünyaya yayılan görüntüleri hatırlayın...Yolda giderken birden yere düşen ve son nefesini veren insanlar; acil servislerde yerlerde yatan hareketsiz insanlar, Wuhan şehrinin yukarıdan alınmış fotoğraflarında gökyüzüne yükselen krematoryum dumanları, vd.diye düşündüğümüzgünlerdi.Ve üzerinden birkaç hafta geçmeden asıl "in Avrupa ve ABD olduğunu anlayıverdik.Üstelik...Oralarda ne Çin'deki gibi yerlere düşenler oldu, ne de dünyanın korkutulduğu gibi solunum makinesi krizi büyüyüp yayıldı.

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Peki, bir de bugünün tablosuna bakın...AB ülkeleri ekonomik krizden çıkmaya çalışırken dağılacak mıyız, diye kara kara düşünüyor.Ama Çin,açıklıyor. İşsizlik veperakendedeki sorunların beklentininaltında kaldığı söyleniyor.Seneye dijital paraya kesinkes geçilme kararı alınıyor.Şangay borsası deseniz, inişli çıkışlı ama halinden memnun.Pekin, İstanbul, Londra trenleri çalışıyor.İsrail bile Pompeo'dan yediği fırçaya rağmen Çin'le sıkı fıkılığını sürdürüyor.Ve...Bir haftadır dev ülkede tek bir virüs vakası yok.

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Kabul edelim ki...Çin'in global yerini ve hareket kabiliyetiniküçümseyerek hata yapmışsak...Çin için de karanlık tablolar çizerek yanılıyoruz.Şöyle diyebiliriz...Pandemi, küreselci merkezin dünyayı "" projesini açığa vuruyor.Ağır biçimde otoriter bir rejim olan Çin ise son iki aydır herkese "beni hafife alanı üzerim" mesajı veriyor.Önümüzdeki dönemin en kritik meselesi bu!

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Bu meseleyi daha çok konuşağız.Mecburuz.Ama geçen yıl hemen her yazısının altına(Zi) alıntıları koyan biri olarak şu notu düşmek boynumun borcu...Çinli savaş sanatları ustası der ki, "" Ne dersiniz?Bir savaş hilesine mi kurban gitti dünya?