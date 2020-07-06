Birlikte düşünüp sorgulayalım diye...sorusununüzerindeki sisi dağıtalım diye...Komplo teorilerine başvurmaya gerek duymadan neler anlattım, sordum, kurcaladım burada.Ama meseleyi maskeden, hijyenden, kısıtlamalardan ibaret görmekte direnenler bana da sorup duruyorlar...Garip bir rijidite, doğrusu.

***

Maske takıyorum elbette.Zaten bu bir mecburiyet.Maskenin faydasına inanıyor muyum?Hijyeni, özellikle de el ve yüz hijyenini çok önemsiyorum.Fakat daha şimdiden hepimiz dezenfektanlarla deri hastalıklarına maruz kaldığımızı inkar etmenin anlamı olmadığını da biliyorum.Kısıtlamalara gelince...Fakat düğünlere, nişanlara izin verildiği bir dönemdeakıl erdiremiyorum.

***

Bunlar tamam!..FakatYani dünyaya ne yapıldığına...Hatırlarsınız,sözettim geçen ay...Kış aylarını içine alan kısa bir dönemdeyol açan salgından...Tıpkı Covid-19 gibi başlamıştı her şey.Fakat nedense kimsenin aklındangelmemişti.Neden?Cevabı hiç merak ettiniz mi, bilmiyorum

***

Çünkü 1955-64 dönemidir.O meşhur "Amerikan rüyası"nın elle tutulur hale geldiği tarih.Yöneticiler eğer salgına bakıp hayatı durdurma yönüne gitselerdi, işler fena halde ""a girerdi.Hatta belki 20. yüzyıl tarihi başka türlü şekillenirdi.Peki bu salgının ansiklopedilerdeki adı ne?Onu da yazdım, üzerinde durdunuz mu bilmiyorum.Siz buna yaşarken bile "deyin, daha doğru olur.

***

Demek ki...Salgınların temel belirleyici haline gelmesiihtiyacıyla belirleniyor.kararı verdiklerinde...Kitleleri saran hastalık ve ölüm korkusu hayatı durdurmayı kolaylaştırıyor.Bana sorarsanız, bu süreç bitmiş de değil.Buradan kalkarak düşünmeye başlayalım mı?Yoksa...düşünmek,sorgulamak için?