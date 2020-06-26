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Haberler Haşmet Babaoğlu Kusura bakmayın, anlattıklarınızı akıl almıyor!
HAŞMET BABAOĞLU
Kusura bakmayın, anlattıklarınızı akıl almıyor!

Kusura bakmayın, anlattıklarınızı akıl almıyor!

26.06.2020, Cuma
Artık gülüp geçemiyorum...
Basbayağı kızıyorum.
Dünyanın bütün Nişantaşı'larında şöyle fikirler dolaşmaya başladı: "Yeni bir düzen, yeni bir ekonomi, yeni bir hayat tarzı geliyor ve tabii yeni lider insanlara ihtiyaç doğuyor; empati yapabilen, yeni duruma ayak uyduranlar ayakta kalacak."
Ardından tuzu kuru alkışlar!

***

Ne empatisi kardeşim?
Milyonlarca işsiz kalmış insanla empati yap da görelim!
Yeni duruma ayak uyduracakmışsın falan, geç bunları.
Yattığın yerde "devlet bize baksın" diye sızlanacaksın.
Bu pandemi belası boyunca sinsi bir zevkle el ovuşturan odaklar da zaten bunu istiyor.
Devletlerin üzerine kaldıramayacakları kadar ağır bir yükün binmesini yani...

***

Bilmem, televizyonlarda "daha önce böylesi yaşanmamıştı" denilince hemen 1918 İspanyol Nezlesi (Gribi) salgınını anlatan uzmanları (!) izliyor musunuz?
Birden coştular...
Bu salgında "50 ile 100 milyon arasında" insan ölmüş.
İnternetteki kaynaklar da çaktırmadan işi bu yuvarlak rakamlara döktü.

***

Ya hiç sayı saymamışsın ya da hiç sopa yememişsin hesabı...
Ansiklopediler bütün bir I. Dünya Savaşı boyunca 10 milyon asker öldüğünü, toplam kayıpların siviller de eklendiğinde 15-20 milyonu bulabileceğini söylüyor...
Ama sen tam savaşın bitiminde çıkan bir salgınla bir yıl içinde 100 milyon insanın öldüğünü iddia ediyorsun!
Madem öyle gelip geçen kuşaklara niye sürekli savaşı anlattın da, salgını anlatmadın?
Tek bir tarih dersinde bile 100 milyonu öldüren bir salgından söz etmemen affedilir şey mi?
Hayır!

***

Sanırım, olay şu...
İnsanlar korku, endişe içinde ve hiç sorgulamadan üfürükten bir hikayenin kuyruğuna takılıveriyor.
Diyorlar ki, ABD'de çok kişi ölmüş İspanyol Gribi'nden...
Hatta bugünle benzeştirmek için işin içine New York şehrinin felaket halde olduğu tasvirlerini devreye soktular.
O tarihteki maskeli New York'lu polisleri ve ambulans görevlileri fotoları pek gözde.
Oysa şehir 1918 yılında 5.6 milyonluk bir nüfusa sahip. Resmi kayıtlarda çok açık. İspanyol Gribi'nden üç dalgada ölenlerin toplamı 33 bin kişi. En çok ikinci dalga öldürmüş: 22 bin.
Peki o sözünü ettiğiniz milyonlarca ölüm nasıl, nerede, ne şekilde oldu?
Var mı inandırıcı biçimde anlatan? Yok!
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