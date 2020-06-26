Artık gülüp geçemiyorum...Basbayağı kızıyorum.Dünyanın bütün Nişantaşı'larında şöyle fikirler dolaşmaya başladı: "ve tabii yeni lider insanlara ihtiyaç doğuyor;, yeni duruma ayak uyduranlar ayakta kalacak."Ardından tuzu kuru alkışlar!

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Ne empatisi kardeşim?Yeni duruma ayak uyduracakmışsın falan, geç bunları.Yattığın yerde "" diyesızlanacaksın.Bu pandemi belası boyunca sinsi bir zevkle el ovuşturan odaklar da zaten bunu istiyor.Devletlerin üzerine kaldıramayacakları kadar ağır bir yükün binmesini yani...

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Bilmem, televizyonlarda "" denilince hemen(!) izliyor musunuz?Birden coştular...Bu salgında "insan ölmüş.İnternetteki kaynaklar da çaktırmadan işi bu yuvarlak rakamlara döktü.

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Ansiklopediler bütün birboyunca 10 milyon asker öldüğünü,toplam kayıpların siviller de eklendiğinde15-20 milyonu bulabileceğini söylüyor...Ama sen tam savaşın bitiminde çıkan bir salgınla bir yıl içinde 100 milyon insanın öldüğünü iddia ediyorsun!Tek bir tarih dersinde bileHayır!

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Sanırım, olay şu...İnsanlar korku, endişe içinde ve hiç sorgulamadannin kuyruğuna takılıveriyor.Diyorlar ki, ABD'de çok kişi ölmüş İspanyol Gribi'nden...Hatta bugünle benzeştirmek için işin içinetasvirlerini devreye soktular.O tarihteki maskeli New York'lu polisleri ve ambulans görevlileri fotoları pek gözde.Oysa şehir 1918 yılında 5.6 milyonluk bir nüfusa sahip. Resmi kayıtlarda çok açık. İspanyol Gribi'nden üç dalgada ölenlerin toplamıEn çok ikinci dalga öldürmüş: 22 bin.Var mı inandırıcı biçimde anlatan? Yok!